एमपी में लेडी DFO ने पत्रकारों को कहा ‘लकड़ी चोरों का सहयोगी’…

सीहोर

MP News: DFO अर्चना पटेल फिर विवादों में, पत्रकारों को बता दिया लकड़ी चोरों का सहयोगी...

सीहोर

image

Shailendra Sharma

Oct 31, 2025

DFO ARCHNA PATEL

DFO ARCHNA PATEL

MP News: मध्यप्रदेश के सीहोर की DFO अर्चना पटेल एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार लेडी DFO अर्चना पटेल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान पत्रकारों को ही लकड़ी चोरों का सहयोगी कह डाला। DFO का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह पहली बार नहीं है जब डीएफओ किसी विवाद में फंसी हों। पदस्थापना के बाद से ही अर्चना पटेल के कामकाज और बयानों को लेकर विभागीय हलकों और मीडिया में चर्चा बनी रहती हैं।
देखें वीडियो-

DFO ने पत्रकारों को बताया लकड़ी चोरों का सहयोगी

DFO अर्चना पटेल से पत्रकारों ने लकड़ी चोरी की घटनाओं और अवैध कब्जे को लेकर सवाल किया और पूछा कि हर बार लकड़ी चोर क्यों नहीं पकड़े जाते तो DFO अर्चना पटेल ने अपनी नाकामी पत्रकारों पर थोप दी। उन्होंने कहा कि आप जैसे लोग ही लकड़ी चोरों की मदद करते हैं इसलिए लकड़ी चोर भाग जाते हैं। DFO अर्चना पटेल बुधनी के भैरूंदा में आदिवासी पंचायत कार्यक्रम में पहुंची थीं और वहीं पर उन्होंने ये बात पत्रकारों से कही।

पत्रकारों ने जताई आपत्ति

DFO अर्चना पटेल के द्वारा पत्रकारों को लकड़ी चोरों का सहयोगी कहने पर पत्रकारों ने आपत्ति जताई और साफ साफ कहा कि पत्रकार अपना काम कर रहे हैं और उन पर ऐसा आरोप लगाना गलत है। जिस पर अर्चना पटेल फिर अपनी बात कहती नजर आईं। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब अर्चना पटेल विवादों में आई हैं। इससे पहले भी वो अपने कामकाज और बयानों को लेकर विभागीय हलकों और मीडिया में चर्चाओं में बनी रहती हैं।

