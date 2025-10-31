एमपी में लेडी DFO ने पत्रकारों को कहा ‘लकड़ी चोरों का सहयोगी’…

MP News: मध्यप्रदेश के सीहोर की DFO अर्चना पटेल एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार लेडी DFO अर्चना पटेल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान पत्रकारों को ही लकड़ी चोरों का सहयोगी कह डाला। DFO का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह पहली बार नहीं है जब डीएफओ किसी विवाद में फंसी हों। पदस्थापना के बाद से ही अर्चना पटेल के कामकाज और बयानों को लेकर विभागीय हलकों और मीडिया में चर्चा बनी रहती हैं।

देखें वीडियो-