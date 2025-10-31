कांग्रेस नेता के गंभीर आरोप- ‘भाजपा नेता को लड़की फंसाने और उसका उपयोग करने का अनुभव’

nagar palika adhyaksha Abdul Gaffar
MP News: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने खुलकर नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता अभिषेक खरे रानू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के लगाए गए इन आरोपों से शहर की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष के साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष ने बिना नाम लिए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक राकेश गिरी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें अभी भी सपने में नगर पालिका नजर आती है।
टीकमगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार के नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे रानू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुझे उनके जैसे लड़की फंसाने, उसका उपयोग करने, बच्ची पैदा कर हत्या करने जैसे अनुभव नहीं। इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष रानू खरे शहर का कलंक है भाजपा के नेताओं को रानू खरे जैसे नेताओं से दूर रहना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार कांग्रेस नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष रानू खरे भाजपा नेता हैं इस कारण अब गफ्फार के इन बयानों के बाद सियासी माहौल गर्माता नजर आ रहा है।
बता दें कि गुरुवार की शाम को नगर पालिका का सम्मेलन था। उसमें भाजपा पार्षदों ने बंडा नहर के सीसी और उसे कवर्ड करने का प्रस्ताव पास नहीं होने दिया था। इस पर अब्दुल गफ्फार ने भाजपा पर विकास कार्यों में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया था। इसके बाद शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे रानू अपने सहयोगी पार्षदों के साथ कलेक्टर के पास गए थे और नपाध्यक्ष पर काम न करने के आरोप लगते हुए शिकायत की थी। इस पर नपाध्यक्ष ने तीखा हमला करते हुए यह गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष पर लगाए हैं।
