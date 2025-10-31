कांग्रेस नेता के गंभीर आरोप- ‘भाजपा नेता को लड़की फंसाने और उसका उपयोग करने का अनुभव’

टीकमगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार के नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे रानू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुझे उनके जैसे लड़की फंसाने, उसका उपयोग करने, बच्ची पैदा कर हत्या करने जैसे अनुभव नहीं। इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष रानू खरे शहर का कलंक है भाजपा के नेताओं को रानू खरे जैसे नेताओं से दूर रहना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार कांग्रेस नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष रानू खरे भाजपा नेता हैं इस कारण अब गफ्फार के इन बयानों के बाद सियासी माहौल गर्माता नजर आ रहा है।