Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टीकमगढ़

कांग्रेस नेता के गंभीर आरोप- ‘भाजपा नेता को लड़की फंसाने और उसका उपयोग करने का अनुभव’

MP News: नगर पालिका अध्यक्ष के नेता प्रतिपक्ष पर गंभीर आरोपों से गर्माई शहर की सियासत, नेता प्रतिपक्ष को बताया शहर का कलंक...।

less than 1 minute read
Google source verification

टीकमगढ़

image

Shailendra Sharma

Oct 31, 2025

tikamgarh

nagar palika adhyaksha Abdul Gaffar

MP News: मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने खुलकर नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता अभिषेक खरे रानू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के लगाए गए इन आरोपों से शहर की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष के साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष ने बिना नाम लिए पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और विधायक राकेश गिरी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें अभी भी सपने में नगर पालिका नजर आती है।
देखें वीडियो-

नेता प्रतिपक्ष पर गंभीर आरोप

टीकमगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार के नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे रानू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुझे उनके जैसे लड़की फंसाने, उसका उपयोग करने, बच्ची पैदा कर हत्या करने जैसे अनुभव नहीं। इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष रानू खरे शहर का कलंक है भाजपा के नेताओं को रानू खरे जैसे नेताओं से दूर रहना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार कांग्रेस नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष रानू खरे भाजपा नेता हैं इस कारण अब गफ्फार के इन बयानों के बाद सियासी माहौल गर्माता नजर आ रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने कलेक्टर से की थी नपाध्यक्ष की शिकायत

बता दें कि गुरुवार की शाम को नगर पालिका का सम्मेलन था। उसमें भाजपा पार्षदों ने बंडा नहर के सीसी और उसे कवर्ड करने का प्रस्ताव पास नहीं होने दिया था। इस पर अब्दुल गफ्फार ने भाजपा पर विकास कार्यों में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया था। इसके बाद शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे रानू अपने सहयोगी पार्षदों के साथ कलेक्टर के पास गए थे और नपाध्यक्ष पर काम न करने के आरोप लगते हुए शिकायत की थी। इस पर नपाध्यक्ष ने तीखा हमला करते हुए यह गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष पर लगाए हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी में ‘भाजपा सांसद’ ने कर्मचारी को मारा ‘थप्पड़’, मचा बवाल…देखें VIDEO
सतना
bjp mp ganesh singh slaps

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 05:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Tikamgarh / कांग्रेस नेता के गंभीर आरोप- ‘भाजपा नेता को लड़की फंसाने और उसका उपयोग करने का अनुभव’

बड़ी खबरें

View All

टीकमगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा नेता धर्मेंद्र मोदी का अभद्र वीडियो वायरल, SC-ST एक्ट में केस दर्ज, पार्टी में हड़कंप

bjp leader viral video sc st act case tikamgarh mp news
टीकमगढ़

एमपी में बिजली कर्मचारियों से मारपीट, छीन ले गए जब्त मोटरें

tikamgarh
टीकमगढ़

Audio Viral: तुम गुलाम हो, रेंजर ने कहा- जूते मारेंगे, CM Helpline शिकायत पर हुआ विवाद

ranger complainant argument audio viral cm helpline Complaint mp news
टीकमगढ़

एमपी में सरपंच पति की दबंगई, बुजुर्ग महिला को सड़क पर पीटा, बेरहमी का वीडियो वायरल

Niwari News
टीकमगढ़

एमपी के इस जिले से यूपी के ललितपुर तक डबल होगा रेलवे ट्रैक, डीपीआर तैयार

railway track
टीकमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.