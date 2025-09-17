कुबेरेश्वर धाम में लगे ‘गैर हिंदुओं का आना मना’ लिखे बैनर, ऑटो चालकों को रोकने के लिए लगे पोस्टर

भोपाल से सीहोर कुबेरेश्वर धाम आवाजाही करने वाले ज्यादातर ऑटो चालक एक वर्ग विशेष से हैं, जिन्हें लेकर लोकल के ऑटो चालकों की यह शिकायत रहती है कि यह सवारियों से झूठ बोलकर ज्यादा किराया वसूल करते हैं, जिससे श्रद्धालु परेशान होते हैं और ऑटो चालकों की छवि खराब होती है। इसी विवाद के चलते कुछ लोगों ने कुबेरेश्वर धाम पर विवादित बैनर लगा दिए, जिससे मामला गर्म हो गया। हालांकि, कुछ घंटों बाद ही इन्हें हटा लिया गया है। इस मामले में कुबेरेश्वर धाम की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।(mp news)