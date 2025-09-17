Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीहोर

कुबेरेश्वर धाम में लगे ‘गैर हिंदुओं का आना मना’ लिखे बैनर, ऑटो चालकों को रोकने के लिए लगे पोस्टर

MP News: बैनर में लिखा था, 'कुबेरेश्वर धाम प्रांगण पर गैर हिंदुओं का आना सख्त मना है।' ये बैनर और पोस्टर बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ताओं ने ऑटो चालकों को प्रवेश से रोकने के लिए लगाए थे।

सीहोर

Akash Dewani

Sep 17, 2025

Non-Hindus prohibited banners Kubereshwar Dham auto drivers dispute mp news
Non-Hindus prohibited banners Kubereshwar Dham auto drivers dispute (फोटो- सोशल मीडिया)

Non-Hindus prohibited banners: सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम एक बैनर के कारण मंगलवार को फिर से सुखियों में आ गया। बताया जा रहा है कि यहां किसी हिन्दूवादी संगठन के कार्यकर्ता ने बाहर से आने वाले ऑटो चालकों को रोकने के लिए कुछ बैनर लगा दिए। बैनर पर लिखा कि 'कुबेरेश्वर धाम प्रांगण पर गैर हिंदुओं का आना सख्त मना है'। विवादित पोस्ट का पता चलते ही एक वर्ग विशेष के लोग पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।(mp news)

बजरंग दल और विहिप ने लगाए बैनर, पुलिस ने हटवाए

कुबेरेश्वर धाम (Kubereshwar Dham) पर जगह-जगह लगाए गए विवादित बैनर पर सकल हिन्दू समाज और विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल को निवेदनकर्ता बताया गया है। हालांकि, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वे इस तरह की हरकत के पक्ष में नहीं हैं। कार्यकर्ताओं ने ऑटो चालकों के विवाद (auto drivers dispute) के चलते ऐसे बैनर लगा दिए, बैनर हटवा दिए हैं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा भी कई बार अपने विवादित बयानों को लेकर विरोध झेल चुके हैं, इस बार उनके आश्रम पर विवादित पोस्टर लगने को लेकर चर्चा है।

ये भी पढ़ें

बड़ी खबर: NEET PG में आरक्षण समाप्त, छात्रों में उमड़ा गुस्सा, कहा- बिना सूचना दिए लिया निर्णय
रतलाम
NEET PG exam domicile reservation scrapped candidates protests mp news

क्या है ऑटो चालकों का विवाद?

जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित चितावलियाहेमा में बने कुबेरेश्वर धाम पर रोज दो से पांच हजार श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ज्यादातर श्रद्धालु बाहर के होते हैं। कुछ बस, ट्रेन से तो कुछ निजी साधन से आते हैं। रेलवे स्टेशन और भोपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऑटो से सफर कर कुबेरेश्वर धाम पहुंचते हैं।

भोपाल से सीहोर कुबेरेश्वर धाम आवाजाही करने वाले ज्यादातर ऑटो चालक एक वर्ग विशेष से हैं, जिन्हें लेकर लोकल के ऑटो चालकों की यह शिकायत रहती है कि यह सवारियों से झूठ बोलकर ज्यादा किराया वसूल करते हैं, जिससे श्रद्धालु परेशान होते हैं और ऑटो चालकों की छवि खराब होती है। इसी विवाद के चलते कुछ लोगों ने कुबेरेश्वर धाम पर विवादित बैनर लगा दिए, जिससे मामला गर्म हो गया। हालांकि, कुछ घंटों बाद ही इन्हें हटा लिया गया है। इस मामले में कुबेरेश्वर धाम की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।(mp news)

ये भी पढ़ें

MP में IRS अधिकारी का अवैध निर्माण, टाइगर रिजर्व की सेंसिटिव जोन में बना रहे थे ‘होम स्टे’
पन्ना
irs officer illegal construction panna tiger reserve eco sensitive zone mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Sept 2025 03:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / कुबेरेश्वर धाम में लगे ‘गैर हिंदुओं का आना मना’ लिखे बैनर, ऑटो चालकों को रोकने के लिए लगे पोस्टर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.