MP में IRS अधिकारी का अवैध निर्माण, टाइगर रिजर्व की सेंसिटिव जोन में बना रहे थे ‘होम स्टे’

शिकायत में बताया गया कि जिस जमनी पर दंपती ‌द्वारा अवैध गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है उसका कुछ हिस्सा आदिवासी को पूर्व में मिली पट्टे की जमीन का है और कुछ जमीन वन विभाग की भी है। मामला सामने आने के बाद फील्ड डायरेक्टर नरेश यादय के नेतृत्व में निर्माणाधीन होम स्टे की जांच की गई। जिसमें आरा मशीन जब्त की गई। मामले में प्राथमिक जांच प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया गया है। डायरेक्टर ने कहा मामला सामने आने के बाद निर्माणाधीन स्थल की जांच कराई गई थी। प्राथमिक जांच प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया है। मामले में अभी कार्रवाई की जा रही है।