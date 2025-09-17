Patrika LogoSwitch to English

MP में IRS अधिकारी का अवैध निर्माण, टाइगर रिजर्व की सेंसिटिव जोन में बना रहे थे ‘होम स्टे’

panna tiger reserve: वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट की शिकायत ने बड़ा खुलासा किया है। IRS अधिकारी और उनकी पत्नी इको सेंसटिव जोन में होमस्टे बनाकर अवैध गतिविधियां चला रहे हैं, जांच तेज़ हो गई है।(mp news)

पन्ना

Akash Dewani

Sep 17, 2025

irs officer illegal construction panna tiger reserve eco sensitive zone mp news
irs officer illegal construction panna tiger reserve eco sensitive zone (फोटो- सोशल मीडिया)

IRS officer illegal construction: पन्ना टाइगर रिजर्व (panna tiger reserve) के इको सेंसटिव जोन में आइआरएस अधिकारी श्रीनिवास और उनकी पत्नी ‌द्वारा होम स्टे बनाने के साथ ही अवैध गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। मामले की शिकायत वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने की है। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर नरेश यादव ने जांच कराकर प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया है। (mp news)

क्या लिखा है शिकायत में?

शिकायत में बताया गया है कि आइआरएस अफसर श्रीनिवास और उनकी पत्नी हिमानी शारदा, टाइगर रिजर्व के इको सेंसटिव जोन (eco sensitive zone) चंद्रनगर रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 666, 668 खसरा नंबर 1341 में अवैध गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। उक्त जमीन का रकबा 42 हेक्टेयर है। जमीन के पास ही अवैध रूप से होम स्टे का निर्माण किया जा रहा है।

दंपती पर एफआईआर दर्ज करने की मांग

शिकायत में मामले की एसआइटी से जांच कराकर दंपती के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि छतरपुर कलेक्टर और छतरपुर वन विभाग के दंपती के प्रभाव व दबाव में आकर विभागीय अधिकारी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। साथ ही चंद्रनगर रेंज में अशोक सिंह नाम के व्यक्ति ‌द्वारा भी अवैध फार्म हाउस निर्माण की जांच की मांग की गई है।

जांच प्रतिवेदन विभाग को भेजा

शिकायत में बताया गया कि जिस जमनी पर दंपती ‌द्वारा अवैध गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है उसका कुछ हिस्सा आदिवासी को पूर्व में मिली पट्टे की जमीन का है और कुछ जमीन वन विभाग की भी है। मामला सामने आने के बाद फील्ड डायरेक्टर नरेश यादय के नेतृत्व में निर्माणाधीन होम स्टे की जांच की गई। जिसमें आरा मशीन जब्त की गई। मामले में प्राथमिक जांच प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया गया है। डायरेक्टर ने कहा मामला सामने आने के बाद निर्माणाधीन स्थल की जांच कराई गई थी। प्राथमिक जांच प्रतिवेदन विभाग को भेज दिया है। मामले में अभी कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

17 Sept 2025 12:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / MP में IRS अधिकारी का अवैध निर्माण, टाइगर रिजर्व की सेंसिटिव जोन में बना रहे थे ‘होम स्टे’

