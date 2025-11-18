साहस: स्कूटी से किया 2327 किमी. का सफर, पूरी कर ली 2 ज्योतिर्लिंग की यात्रा

माधुरी ने साबित किया कि जो आत्म निर्भर और अपनी क्षमताओं से परिपूर्ण हैं। वे पारंपरिक सोच को बदल सकती हैं। लगभग 6 वर्ष तक रेडियो चैनल 93.5 रेड एफएम में काम कर चुकी हैं और अभी एंकरिंग और फ्रीलांसिंग के रूप में कार्य करने वाली शुजालपुर की माधुरी वैद्य ने हाल ही अपनी स्कूटी पर 10 दिन की गुजरात ज्योतिर्लिंग एक सोलो स्कूटी से यात्रा की। माधुरी ने अपनी यात्रा शुजालपुर से प्रारंभ की और मध्यप्रदेश से गुजरात स्थित द्वारका गई, वहां से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग होते हुए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के उपरांत दमन एंड दिव घूमकर वापस शुजालपुर पहुंची।