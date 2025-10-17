BJP शासित नगरपालिका दीये बेचने वालों से वसूल रहा टैक्स, कांग्रेस ने जताई नाराजगी

collecting taxes from diya sellers: सिवनी जिले के अलग-अलग क्षेत्रों के रहने वाले कुम्हार और माटी के दीये व बर्तन बेचने वालों की दुकानें शहर के मठ मंदिर तालाब के किनारे लगी हैं। इन छोटे-छोटे दुकानदारों से नगर पालिका (Seoni Municipal Corporation) प्रशासन दुकान लगाने का टैक्स वसूल रही है। जबकि हर वर्ष प्रशासन इनको दुकान लगाने पर टैक्स वसूली से राहत देता है। गुरुवार को जब भाजपा जिला अध्यक्ष मीना बिसेन और स्थानीय भाजपा नेता व पार्षद इन दुकानों पर पहुंचे तो दुकानदारों ने उनसे वसूले जा रहे टैक्स को लेकर नाराजगी जताई।