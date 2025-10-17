Patrika LogoSwitch to English

इटारसी

यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी….जनशताब्दी एक्सप्रेस में लगेंगे जनरल कोच

Railway Updates: दीपावली पर यात्रियों को बड़ा तोहफा! पश्चिम मध्य रेलवे ने जनशताब्दी एक्सप्रेस में एक जनरल कोच जोड़कर सफर को और आरामदायक बना दिया है।

less than 1 minute read

इटारसी

image

Akash Dewani

Oct 17, 2025

diwali bhopal jabalpur route Jan Shatabdi Express general coach railway updates

diwali bhopal jabalpur route Jan Shatabdi Express general coach railway updates (photo- social media)

Jan Shatabdi Express general coach: दीपावली के त्यौहार को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाई है। पश्चिम मध्य रेलवे ने रानी कमलापति-आधारताल इंटरसिटी एक्सप्रेस और जनशताब्दी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त जनरल कोच जोड़ा है। इसका उद्देश्य त्यौहार के दौरान होने वाली भीड़ में यात्रियों को आरामदायक सफर सुनिश्चित करना है। रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि यह अतिरिक्त कोच 17 से 22 अक्टूबर तक संचालित होगा। (Railway Updates)

इंटरसिटी में भी जोड़ा जाएगा जनरल कोच

इससे अधिक यात्रियों को आरक्षण की सुविधा मिलेगी और भीड़ के कारण होने वाली परेशानियों में कमी आएगी। इस योजना के तहत रानी कमलापति मदनमहल और रानी कमलापति-आधारताल एक्सप्रेस दोनों में यात्रियों की सीटें बढ़ाई जा रही हैं। विशेष रूप से दीपावली सीजन में यह कदम लोगों के सफर को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस अतिरिक्त कोच की सुविधा से भोपाल और जबलपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वह पहले से टिकट बुक कर लें, ताकि त्यौहार के दौरान यात्रा में कोई असुविधा न हो। (Railway Updates)



Hindi News / Madhya Pradesh / Itarsi / यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी….जनशताब्दी एक्सप्रेस में लगेंगे जनरल कोच

