यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी….जनशताब्दी एक्सप्रेस में लगेंगे जनरल कोच

diwali bhopal jabalpur route Jan Shatabdi Express general coach railway updates (photo- social media)
Jan Shatabdi Express general coach: दीपावली के त्यौहार को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाई है। पश्चिम मध्य रेलवे ने रानी कमलापति-आधारताल इंटरसिटी एक्सप्रेस और जनशताब्दी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त जनरल कोच जोड़ा है। इसका उद्देश्य त्यौहार के दौरान होने वाली भीड़ में यात्रियों को आरामदायक सफर सुनिश्चित करना है। रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि यह अतिरिक्त कोच 17 से 22 अक्टूबर तक संचालित होगा। (Railway Updates)
इससे अधिक यात्रियों को आरक्षण की सुविधा मिलेगी और भीड़ के कारण होने वाली परेशानियों में कमी आएगी। इस योजना के तहत रानी कमलापति मदनमहल और रानी कमलापति-आधारताल एक्सप्रेस दोनों में यात्रियों की सीटें बढ़ाई जा रही हैं। विशेष रूप से दीपावली सीजन में यह कदम लोगों के सफर को सुगम बनाने के लिए उठाया गया है।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस अतिरिक्त कोच की सुविधा से भोपाल और जबलपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वह पहले से टिकट बुक कर लें, ताकि त्यौहार के दौरान यात्रा में कोई असुविधा न हो। (Railway Updates)
बड़ी खबरेंView All
इटारसी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग