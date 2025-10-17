यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी….जनशताब्दी एक्सप्रेस में लगेंगे जनरल कोच

Jan Shatabdi Express general coach: दीपावली के त्यौहार को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाई है। पश्चिम मध्य रेलवे ने रानी कमलापति-आधारताल इंटरसिटी एक्सप्रेस और जनशताब्दी एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त जनरल कोच जोड़ा है। इसका उद्देश्य त्यौहार के दौरान होने वाली भीड़ में यात्रियों को आरामदायक सफर सुनिश्चित करना है। रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि यह अतिरिक्त कोच 17 से 22 अक्टूबर तक संचालित होगा। (Railway Updates)