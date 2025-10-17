Patrika LogoSwitch to English

राजगढ़

MP में किसानों को बड़ी राहत! प्रति बीघा मिलेंगे 1250 रुपए, 18 अक्टूबर से खाते में आएंगे पैसे

MP News: किसानों को भारी राहत मिलेगी। अत्यधिक बारिश और कीट प्रकोप से खराब फसलों पर शासन 18 अक्टूबर से प्रति बीघा 1250 रुपए राहत राशि देगा।

less than 1 minute read

राजगढ़

image

Akash Dewani

Oct 17, 2025

farmer compensation relief ₹1250 per bigha mp news

farmer compensation relief ₹1250 per bigha (फोटो- Patrika.com)

farmer compensation relief: अत्यधिक बारिश और कीट प्रकोप के कारण खराब हुई राजगढ़ जिले के किसानों की फसलों की शिक राहत राशि दी जाएगी। शासन की रिपोर्ट में 50 प्रतिशत नुकसान पर राहत राशि लगभग 5000 रुपए प्रति हेक्टेयर दी जाएगी। जिस किसी किसान का नुकसान हुआ है, उसे कम से कम 1250 रुपए प्रति बीघा राहत राशि जरूर मिलेगी।

आगामी 18 अक्टूबर को होने वाले सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम के दौरान यह राहत राशि बंटना शुरू हो जाएगी। जिले में कुल 1752 गांव है और लगभग 6.5 लाख किसान, उनमें से 1.5 लाख किसान प्रभावित माने जा रहे हैं। गांवों से तहसील वार डेटा एकत्रित कर शासन को भेजा गया है। (MP News)

आरबीसी-6(4) के तहत मिलेगी राहत

प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुई खरीफ की फसलों का संयुक्त सर्वे राजस्व और कृषि विभाग के माध्यम से किया गया। फसल कटाई प्रयोग और सर्वे के आधार पर प्रशासन ने 50 प्रतिशत तक नुकसान माना है। इसके तहत सीमांत छोटे किसान (दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले) को 8500 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से और दो हेक्टेयर से अधिक वालों को 7200 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राहत राशि मिलना है। (MP News)

कम से कम 5000 रु./हेक्टेयर राशि मिलेगी

प्रभावित किसानों की जानकारी भेजी जा रही है। आरबीसी-6-4 के तहत राहत राशि दी जाना है। सभी तहसीलों में डेटा एकत्रित किए जा रहे हैं। एक निश्चित मापदंड और नुकसान के आकलन के हिसाब से राशि जारी होगी। कम से कम पांच हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की रााशि जरूर मिलेगी।- वीरेंद्रसिंह दांगी, संयुक्त कलेक्टर, राजगढ़

फैक्ट फाइल

600000 - किसान जिले में
150000 - प्रभावित किसान
500000 - हेक्टे सींचित रकबा
403000 - हेक्टे में सोयाबीन
34000 - हेक्टेयर में मक्का
600 - हेक्टेयर में अरहर
300 - हेक्टेयर में उड़द
292 - हेक्टेयर में तिल

Updated on:

17 Oct 2025 01:12 pm

Published on:

17 Oct 2025 08:18 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / MP में किसानों को बड़ी राहत! प्रति बीघा मिलेंगे 1250 रुपए, 18 अक्टूबर से खाते में आएंगे पैसे

