सनसनीखेज: ‘कलेक्शन-कैसेट’ कोडवर्ड यूज कर मांगी रिश्वत, स्कूल से प्राचार्य-शिक्षक की डीलिंग का वीडियो वायरल

वीडियो जुलाई का बताया जा रहा है, जो अब सामने आया है। वीडियो के बाद से ही प्राचार्य ने मोबाइल भी बंद कर लिया है। वहीं, वीडियो में एक शिक्षक के नाम का जिक किया गया है जिसे कलेक्शन की जिम्मेदारी देने की बात प्राचार्य कर रहे हैं।

जनजातीय कार्य विभाग में कमीशन और भ्रष्टाचार जैसे आरोप आए दिन लगते रहते हैं। हाल ही में स्कूलों में प्रयोगशाला सामग्री सप्लाई का मामला चर्चा में बना हुआ था कि एक संकुल प्राचार्य और शिक्षक की बातचीत का वीडियो वायरल हो गया जिसमें विभाग के अंदर चल रहे कमीशन के खेल को उजागर किया है। 'पत्रिका' के पास यह वीडियो है।