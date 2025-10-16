Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झाबुआ

सनसनीखेज: ‘कलेक्शन-कैसेट’ कोडवर्ड यूज कर मांगी रिश्वत, स्कूल से प्राचार्य-शिक्षक की डीलिंग का वीडियो वायरल

MP News: शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक खेल उजागर हुआ है। प्राचार्य और शिक्षक की बातचीत का वीडियो वायरल, जिसमें ‘कैसेट’ और ‘कलेक्शन’ जैसे कोडवर्ड में रिश्वत की डील तय होती दिखी।

3 min read

झाबुआ

image

Akash Dewani

Oct 16, 2025

jhabua high school principal bribery video viral mp news

jhabua high school principal bribery video viral (फोटो- सोशल मीडिया)

high school principal bribery video:झाबुआ विकासखंड के हाई स्कूल झायड़ा के संकुल प्राचार्य नटवरसिंह नायक और शिक्षक की बातचीत का वीडियो बुधवार को वायरल हो गया। 6 मिनट 18 सेकंड के इस वीडियो में प्राचार्य, एक शिक्षक से एरियर और भत्ते जारी करवाने के नाम पर कोडवर्ड में रकम की मांग करते नजर आ रहे हैं। संकुल प्राचार्य न केवल 10 प्रतिशत का उल्लेख करते हैं बल्कि कैसेट, कलेक्शन जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। (mp news)

जुलाई का बताया गया वीडियो, प्राचार्य ने बंद किया मोबाइल

वीडियो जुलाई का बताया जा रहा है, जो अब सामने आया है। वीडियो के बाद से ही प्राचार्य ने मोबाइल भी बंद कर लिया है। वहीं, वीडियो में एक शिक्षक के नाम का जिक किया गया है जिसे कलेक्शन की जिम्मेदारी देने की बात प्राचार्य कर रहे हैं।
जनजातीय कार्य विभाग में कमीशन और भ्रष्टाचार जैसे आरोप आए दिन लगते रहते हैं। हाल ही में स्कूलों में प्रयोगशाला सामग्री सप्लाई का मामला चर्चा में बना हुआ था कि एक संकुल प्राचार्य और शिक्षक की बातचीत का वीडियो वायरल हो गया जिसमें विभाग के अंदर चल रहे कमीशन के खेल को उजागर किया है। 'पत्रिका' के पास यह वीडियो है।

प्राचार्य से मांगा जवाब- बीईओ

एक वीडियो संज्ञान में आया है। इस संबंध में संकुल प्राचार्य नटवरसिंह नायक को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। वीडियो की भी जांच की जा रही है।- जय बैरागी, बीईओ, झाबुआ

संकुल प्राचार्य और शिक्षक के बीच हुई बातचीत के अंश

प्राचार्य : मैंने कार्रवाई शुरू कर दी है।

शिक्षक : कब तक हो जाएगा?

प्राचार्य : अभी टाइम लगेगा।

शिक्षक : दिक्कत क्या आ रही है ?

प्राचार्य: दिक्कत वही आ रही है जो अपना खाता था न, वो उठा नहीं था। इसलिए वो बाहर हो गया। ऐसे दो चार केस हो गए।

प्राचार्य: चलो पहले का कर दो। तनख्वाह नहीं आ रही। कैसे भी कर के पेर्मेट देना है।
शिक्षक : ये कम तो करो।

प्राचार्य:नहीं ये फिर होगा, पहले उसको कर दो।

शिक्षक : जो सबने दिए वो मैंने दिए कि नहीं, दिए आपको?

प्राचार्य: वो तो इंदौर वाली कैसेट थी। वो तो हो गई।

शिक्षक: उसके बाद भी तो ईश्वर सर को दिए मैंने।

प्राचार्य : एक हजार दिए। चारों ये इंदौर की कैसेट के हैं। ये अकाउंट के हैं। जो हुआ, उसका दस परसेंट देना है… वैसे बारह का आंकड़ा है, पर मैने कहा दस परसेंट।

शिक्षक : सब दे रहे हैं क्या?

प्राचार्यः सब देंगे, सभी को करना है ये।

शिक्षक : सब देंगे तो मैं भी दे दूंगा।

प्राचार्य : पहले की कैसेट भी है अपनी।

शिक्षक : अभी कितने दूं।

प्राचार्य: अभी अपना कितना निकला है, 26,900..।

तो ढाई हजार ये। पहले के बहुत सारे लंबे है।

शिक्षक : एक तो मेरा नुकसान कर दिया एक दो महीने के आपने।

प्राचार्य : कायका नुकसान। कहीं पकड़कर आ गया एक एरियर में। उससे कोई नुकसान नहीं है।

शिक्षक : मुझे गणना पत्रक बताना, संतुष्टि तो हो जाएगी।

प्राचार्य : वो तो पूरा डिटेल बताऊंगा।

शिक्षक : ये अभी अपने एरियर बताया तो वो कहां से कितना ये मालूम पड़ जाएगा।

प्राचार्य : वो सब चीज आ जाएगी, उससे मतलब नहीं है। अपन कहते हैं नुकसान वाली बात नहीं है, अपन प्लस में ही हैं। चलो ढाई और वो तुम्हारे सब करे थे लोन और जाने क्या-क्या, मेरे को याद नहीं वो कर दो। तुम दौड़ते रहे थे और मैंने काम करवा दिया था। अपने हिसाब से समझकर दोनों कैसेट एक साथ दे देंगे। ये जो है इसको मैं फिर करवा दूंगा।

शिक्षक : इसको कब तक करवा दोगे।

प्राचार्य : ये अभी होगा, मतलब अगस्त एंड तक।

शिक्षक : इतना लेट क्यों? तनख्वाह हो गई तो।

प्राचार्य: अभी लोगों की तनख्वाह बाकी है। 10 के बाद प्रोसेस में ले लेंगे।

शिक्षक : 10 से 15 तारीख के बीच हो जाएगा।

प्राचार्य : जब भी हो जाए कर लेंगे। ये चीज़ आप अभी जाकर ले आओ।

शिक्षक : ईश्वर सर अभी अंतर वैलिया गए हैं। सब जो कर रहे हैं वो मैं कर दूंगा।

प्राचार्य : तुम ईश्वर के साथ दोनों यहां आ जाना। मैने ईश्वर को भी बोल रखा है कि तुम कलेक्शन कर लो। इससे क्या होगा कि लोगों को ऊंचा लगेगा। अब ये जो मैंने बताया है ये फिक्स है। (mp news)

(पत्रिका के पास ये पूरा वीडियो उपलब्ध है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते।)

ये भी पढ़ें

महिलाओं को गर्भनिरोधक ‘कॉपर-T’ लगाने के नाम पर फर्जीवाड़ा, दांव पर सुरक्षा
गुना
guna hospital maternity ward Copper-T scam women health mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 02:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jhabua / सनसनीखेज: ‘कलेक्शन-कैसेट’ कोडवर्ड यूज कर मांगी रिश्वत, स्कूल से प्राचार्य-शिक्षक की डीलिंग का वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

झाबुआ

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दीपावली पर गैस संकट! सिलेंडर की बुकिंग पेंडिंग, उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी

LPG cylinder booking pending diwali 2025 jhabua mp news
झाबुआ

पुलिस पर 20 लाख गायब करने का आरोप, पार्सल वैन से कैश हुआ चोरी, 2 महीने से अटकी जांच

thandla police 20 lakh parcel van cash missing case investigation delay mp news
झाबुआ

साथ देने का वादा किया तो निभा रहा… दरकते रिश्तों के बीच प्रेम की सच्ची कहानी कर देगी इमोशनल

Karwa Chauth Special
झाबुआ

MP में 1900 करोड़ के फोरलेन बनाने का काम शुरू, इन 35 गांवों से ली जाएगी जमीन

fourlane highway construction 35 villages land sale ban jhabua mp news
झाबुआ

‘अफसरों को पिलाएंगे दूषित पानी’, MP कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने दी चेतावनी…..

meghnagar chemical pollution congress protest jitu patwari mp news
झाबुआ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.