3 Idiots मूवी की तर्ज पर गर्भवती की डिलीवरी कराई, भारी बारिश में काम आए करीना कपूर के टिप्स

MP flood: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का मामला, बाढ़ और भारी बारिश में गर्भवती को शुरू हो गई थी प्रसव पीड़ा, कलेक्टर के आदेश के बाद रियर लाइफ में रीकॉल हुआ 3 Idiots मूवी का डिलीवरी सीन

सिवनी•Jul 24, 2024 / 10:07 am• Sanjana Kumar

रियल लाइफ में काम आ गया 3 Idiots मूवी का ये सीन।

MP Flood: कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं, जो समाज में हो रहा होता है या हो सकता है इनमें वही सब सामने होता है। एक ऐसी ही फिल्मी कहानी हकीकत में तब्दील हो गई और एक गर्भवती और उसके होने वाले शिशु की जान बच गई और सब गाने-गुनगनाने लगे All Is Well.

Hindi News/ Seoni / 3 Idiots मूवी की तर्ज पर गर्भवती की डिलीवरी कराई, भारी बारिश में काम आए करीना कपूर के टिप्स