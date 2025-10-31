एमपी में पोते की मौत की खबर सुन दादा की भी सदमे में मौत, साथ में उठीं दोनों की अर्थियां

पुलिस ने बताया कि बोरिया कला निवासी अनिल कुमार पिता छिद्दीलाल झारिया (28) अपने चाचा के साथ बोरिया खुर्द में आयोजित मढ़ई कार्यक्रम में शामिल होने गया था। इसी दौरान गांव के ही एक युवक ने अनिल से कहा कि वह उसका मोबाइल रख ले और उसे कुछ पैसे दे। अनिल ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात पर आरोपी युवक ने पत्थर से कुचलकर अनिल को लहुलूहान कर दिया। गंभीर रूप से घायल अनिल को तत्काल उपचार के लिए लखनादौन स्वास्थ केन्द्र ले जाया गया। जहां उसकी हालत को देखते हुए चिकित्सक ने जबलपुर रेफर कर दिया। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।