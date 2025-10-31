Patrika LogoSwitch to English

एमपी में पोते की मौत की खबर सुन दादा की भी सदमे में मौत, साथ में उठीं दोनों की अर्थियां

mp news: मामूली विवाद में चार आरोपियों ने युवक की पत्थर से कुचलकर की थी हत्या, पोते की हत्या की खबर सुन दादा को लगा सदमा...।

सिवनी

Shailendra Sharma

Oct 31, 2025

SEONI

Grandfather dies of shock after hearing news of grandson's death

mp news: मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के धूमा थाना क्षेत्र के ग्राम बोरिया खुर्द में मामूली विवाद को लेकर एक युवक की पत्थर से कुचलकर दर्दनाक हत्या कर दी गई। वहीं पोते की मौत की खबर सुनकर दादा ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चारों आरोपी फरार है जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। दादा-पोते की मौत के बाद दोनों की अर्थियां एक साथ घर से उठीं तो हर किसी की आंख नम हो गई।

पत्थर से कुचलकर हत्या

पुलिस ने बताया कि बोरिया कला निवासी अनिल कुमार पिता छिद्दीलाल झारिया (28) अपने चाचा के साथ बोरिया खुर्द में आयोजित मढ़ई कार्यक्रम में शामिल होने गया था। इसी दौरान गांव के ही एक युवक ने अनिल से कहा कि वह उसका मोबाइल रख ले और उसे कुछ पैसे दे। अनिल ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात पर आरोपी युवक ने पत्थर से कुचलकर अनिल को लहुलूहान कर दिया। गंभीर रूप से घायल अनिल को तत्काल उपचार के लिए लखनादौन स्वास्थ केन्द्र ले जाया गया। जहां उसकी हालत को देखते हुए चिकित्सक ने जबलपुर रेफर कर दिया। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

पोते की मौत के सदमे में दादा ने तोड़ा दम

अनिल की मौत की खबर जैसे ही घर पर मौजूद उसके दादा को मिली तो उन्हें गहरा सदमा लगा जिससे उनकी भी मौत हो गई। इस दोहरी दुखद घटना से गांव में मातम छा गया है। धूमा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने हत्या के आरोपी बड्डो उर्फ राजेन्द्र, राजेश, रमन एवं लक्ष्मण के विरूद्ध मामला दर्ज किया है। राजेन्द्र एवं राजेश मृतक के गांव के ही आरोपी है। वहीं दो पड़ोसी गांव के बताए जा रहे हैं।

31 Oct 2025 06:27 pm

