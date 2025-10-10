एमपी में पुलिस पर हवाला के 1.45 करोड़ की ‘बंदरबांट’ का आरोप, CSP-TI समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड

आरोप है कि हवाला के 1.45 करोड़ रूपये जो बरामद हुए थे सीएसपी पूजा पांडे और बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम व अन्य पुलिसकर्मियों ने उसकी बंदरबांट कर ली और पैसे जब्त होने संबंधी कोई लिखा-पढ़ी नहीं की। लेकिन मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब दूसरे दिन कारोबारी वापस लौटा और कोताली में पूरी घटना की शिकायत की। शिकायत होते ही हड़कंप मच गया और मामला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा। एसपी सुनील मेहता ने रुपए की जब्ती बनाने के निर्देश दिए और टीम पर जांच बैठा दी। एसपी सुनील मेहता ने बताया कि पैसे पकड़ने वाली टीम ने जब्ती बनाने में क्यों देरी की, इसकी जांच की जा रही है। सिवनी एएसपी दीपक मिश्रा और जबलपुर एएसपी आयुष गुप्ता को जांच सौंपी गई है।