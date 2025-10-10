एमपी में पुलिस पर हवाला के 1.45 करोड़ की ‘बंदरबांट’ का आरोप, CSP-TI समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड

police 1.45 crore hawala money case csp TI including 10 policemen suspended
MP News: मध्यप्रदेश में पुलिस पर हवाला के 1.45 करोड़ रूपये की बंदरबाट के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला सिवनी का है जहां बुधवार की रात सीएसपी व बंडोल थाना टीम ने मिलकर एक कार को पकड़ा था जिसमें कारोबारी कटनी से हवाला के करोड़ों रूपये लेकर नागपुर जा रहा था। पुलिस ने कार से 1.45 करोड़ रूपये जब्त किए थे लेकिन घंटों बाद भी जब्त रूपयों की कोई लिखा पढ़ी नहीं की। दूसरे दिन जब मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया और पुलिस पर हवाला के 1.45 करोड़ रूपये की बंदरबांट के आरोप लगे जिसके बाद अब सीएसपी व बंडोल थाना प्रभारी सहित 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
बताया गया है कि बुधवार की रात सिवनी पुलिस को सूचना मिली थी कि हवाला की बड़ी रकम एक कार के जरिए कारोबारी नागपुर ले जा रहा है। इस सूचना के आधार पर सीएसपी पूजा पांडे के निर्देश पर बंडोल थाना टीआई अर्पित भैरम व उनकी टीम ने कार को सीलादेही के पास रोका और कार में सवार कारोबारी (जिनकी संख्या 2 बताई जा रही है) को रोका और उनके पास से करोड़ों रूपये बरामद किए। कारोबारी रूपयों से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। आरोप है कि दस्तावेज न दिखा पाने के बाद पुलिस ने 1.45 करोड़ रूपये जब्त कर लिए और कारोबारियों को जाने दिया।
आरोप है कि हवाला के 1.45 करोड़ रूपये जो बरामद हुए थे सीएसपी पूजा पांडे और बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम व अन्य पुलिसकर्मियों ने उसकी बंदरबांट कर ली और पैसे जब्त होने संबंधी कोई लिखा-पढ़ी नहीं की। लेकिन मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब दूसरे दिन कारोबारी वापस लौटा और कोताली में पूरी घटना की शिकायत की। शिकायत होते ही हड़कंप मच गया और मामला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा। एसपी सुनील मेहता ने रुपए की जब्ती बनाने के निर्देश दिए और टीम पर जांच बैठा दी। एसपी सुनील मेहता ने बताया कि पैसे पकड़ने वाली टीम ने जब्ती बनाने में क्यों देरी की, इसकी जांच की जा रही है। सिवनी एएसपी दीपक मिश्रा और जबलपुर एएसपी आयुष गुप्ता को जांच सौंपी गई है।
मामले में विभाग की किरकिरी होने के बाद सीएसपी पूजा पांडे और बंडोल थाना प्रभारी अर्पित भैरम समेत 10 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबित पुलिसकर्मियों में सीएसपी व बंडोल थाना प्रभारी के साथ ही एसडीओपी कार्यालय सिवनी में तैनात प्रधान आरक्षक माखन, रीडर रविन्द्र उईके, रीडर, आरक्षक जगदीश यादव, आरक्षक योगेन्द्र चौरसिया, आरक्षक चालक रितेश, बंडोल थाना में पदस्थ आरक्षक नीरज राजपूत, आरक्षक गनमैन केदार, आरक्षक गनमैन सदाफल शामिल है।
