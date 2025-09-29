Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

MP में यहां होगा सड़कों का चौड़ीकरण, सुधरेगी यातायात व्यवस्था

MP News: शहर में सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नल और अतिक्रमण से बिगड़ी यातायात व्यवस्था जल्द सुधरेगी, जिससे जाम और हादसों की समस्या घटेगी।

2 min read

सिवनी

image

Akash Dewani

Sep 29, 2025

seoni road widening traffic signal jam solution mp news

seoni road widening traffic signal jam solution (फोटो- freepik)

Road Widening:सिवनी शहर के भीतर सड़क चौड़ीकरण का कार्य तीन से चार माह बाद ही शुरु हो पाएगा। हालांकि शासन की तरफ से रिवाइज बजट स्वीकृत कर दिया गया है। टेंडर की प्रक्रिया जल्द शुरु होगी। जिसके बाद शहर के भीतर मुख्य मार्ग की सुरत बदलेगी। वहीं यातायात सिग्नल भी सुधरेगी। (MP News)

सड़कों का होगा चौड़ीकरण, लगेंगे 3 महीने

बता दें कि, नगर पालिका चौक से लेकर छिंदवाड़ा चौक तक सड़क की चौड़ाई कम होने एवं लगातार अतिक्रमण बढ़ने से यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। वहीं चौक चौराहे पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल भी वर्षों से बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में मनमर्जी से लोग वाहन को चौराहे से लेकर निकल जाते हैं। इससे कई बार जाम की स्थिति निर्मित होती है। वहीं बेतरतीब वाहन चलाने से लोग घायल भी हो रहे हैं और कई बार तो लड़ाई-झगड़े तक की नौबत आ रही है। शाम के समय हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं।

लाखों रुपए की लागत से चौराहों पर लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल वर्षों से धूल खा रहे हैं। नगर पालिका चौराहे जैसे व्यस्ततम इलाके का ट्रैफिक सिग्नल भी बंद है। इसके अलावा छिंदवाड़ा चौक, कचहरी चौक सहित अन्य जगह ट्रैफिक सिग्नल की यही स्थिति है। वर्ष 2020 के अक्टूबर माह में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सात दिनों के भीतर नगर के ट्रैफिक सिग्नलों को शुरु करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब तक कार्य पूरा नहीं हुआ। (MP News)

पांच चौराहे पर लगा था यातायात सिग्नल

नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वर्ष 2013-14 में नगर पालिका ने लाखों रुपये की लागत से कचहरी चौक, नगर पालिका चौक, छिंदवाड़ा चौक, सर्किट हाउस चौक, बाहुबली चौक में ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे। हालांकि कुछ ही दिनों में सिग्नल बंद हो गए। इसके बाद जिम्मेदारों ने सुधारने को लेकर जहमत नहीं उठाई। बड़ी बात यह है कि क जगह लगे ट्रैफिक सिग्नल के पो भी गायब हो गए हैं। पुलिस कंट्रो रूम, सर्किट हाउस एवं बाहुबल चौक के तरफ लगे सिग्नल के पो गायब हैं। (MP News)

लगेगा तीन माह से अधिक समय

एमपीआरडीसी द्वारा शहर के भीतरी हिस्से में नगझर से सीलादेही तक फोरलेन का काम कराया जा रहा है। विभाग ने सड़क चौड़ीकरण को लेकर दोबारा प्रस्ताव शासन को भेजा था। जिसे मंजूर कर लिया गया है। टेंडर की प्रक्रिया भी शुरु हो गई है। सड़क चौड़ीकरण के बाद ही सिग्नल का भी सुधार कार्य होगा या फिर नए सिग्नल लगेंगे।

दरअसल वर्ष 2022 में नगर पालिका परिषद ने बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नल को सुधारने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। 22 लाख 56 हजार रुपए से सिग्नलों को सुधारने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। इस बीच एमपीआरडीसी ने नगर पालिका को पत्र लिखकर सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूरा होने के बाद ही सिग्नल का सुधार कार्य करने का आग्रह किया था। तब से मामला ठंडे बस्ते में है। (MP News)

ये भी पढ़ें

खतरे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का ड्रीम प्रोजेक्ट, नेताओं के बीच लड़ाई बनी बड़ी दिक्कत
गुना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 11:04 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / MP में यहां होगा सड़कों का चौड़ीकरण, सुधरेगी यातायात व्यवस्था

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पेंच टाइगर रिजर्व में महंगा हुआ बाघ का दीदार, छह दिन बाद खुलेंगे गेट

Pench Tiger Reserve entry fees increases expensive guide mp news
सिवनी

विभाग थपथपा रहा अपनी पीठ, गांवों में अवैध शराब बिक्री धड़ल्ले पर

सिवनी

सितंबर माह में कॉलेजों में कराना था चुनाव, अब तक जारी नहीं हुई तिथि

come first get first admission empty seats PM College of Excellence guna mp news
सिवनी

मातृशक्तियां घर की दहलीज से निकलकर कर ही समाजसेवी कार्य

सिवनी

रेलवे स्टेशन में 24 घंटे की रेल कोच रेस्टोरेंट की दरकार, यात्रियों को होगी सहूलियत

चुनाव से पहले बिहार को बड़ी सौगात, 2192 करोड़ से बख्तियारपुर–राजगीर–तिलैया रेल लाइन होगा डबल
सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.