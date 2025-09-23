हाई प्रोफाइल चोर गैंग का आतंक, लग्जरी कार से करने आए चोरी, देखें कैसे बस मालिक ने मजा चखाया

बताया जा रहा है कि, सोमवार देर रात करीब 3:30 बजे डीजल चोर गिरोह जैतपुर–गोहपारू मार्ग पर खड़ी बस से डीजल चोरी करने पहुंचा। लग्जरी कार से उतरे चोर पाइप लगाकर टंकी से डीजल निकाल रहे थे। इसी दौरान बस का मालिक नितिन मिश्रा अपने घर की छत पर पहुंचे और चोरी होते देख गुस्से में चोरों पर पत्थर बरसाने लगे। अचानक हुए फथराव से घबराकर चोर अपनी लग्जरी गाड़ी में सवार होकर मौके से फरार हो गए।