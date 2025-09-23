Patrika LogoSwitch to English

शहडोल

हाई प्रोफाइल चोर गैंग का आतंक, लग्जरी कार से करने आए चोरी, देखें कैसे बस मालिक ने मजा चखाया

High Profile Thief Gang : शहर में हाईप्रोफाइल चोर गैंग सक्रीय है। ये गैंग लग्जरी कार से डीजल चुराने आई थी, लेकिन बस मालिक द्वारा छत से पत्थर बरसाते ही चोर भाग निकले। अब वारदात को अंजाम देने का वीडियो वायरल हो रहा है।

शहडोल

Faiz Mubarak

Sep 23, 2025

High Profile Thief Gang
हाई प्रोफाइल चोर गैंग का आतंक (Photo Source- CCTV Sreenshot)

High Profile Thief Gang :मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अंतर्गत आने वाले जैतपुर थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले ग्राम रसमोहनी में बीती रात डीजल चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां डीजल चोरों का गिरोह किसी साधारण वाहन से नहीं, बल्कि एक सनरूफ वाली लग्जरी कार से चोरी करने। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख पुलिस के साथ साथ ग्रामीण तक को चौंका दिया है।

बताया जा रहा है कि, सोमवार देर रात करीब 3:30 बजे डीजल चोर गिरोह जैतपुर–गोहपारू मार्ग पर खड़ी बस से डीजल चोरी करने पहुंचा। लग्जरी कार से उतरे चोर पाइप लगाकर टंकी से डीजल निकाल रहे थे। इसी दौरान बस का मालिक नितिन मिश्रा अपने घर की छत पर पहुंचे और चोरी होते देख गुस्से में चोरों पर पत्थर बरसाने लगे। अचानक हुए फथराव से घबराकर चोर अपनी लग्जरी गाड़ी में सवार होकर मौके से फरार हो गए।

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

इधर जानकारी लगते ही जैतपुर थाना प्रभारी जियाउल हक टीम सहित मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि, यही गिरोह इससे कुछ घंटे पहले ग्राम बिरौडी में भी एक बस से डीजल चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। गांव के लोग इसे हाईप्रोफाइल डीजल गैंग कह रहे हैं, क्योंकि ये चोर साधारण बाइक या जीप से नहीं, बल्कि महंगी लग्जरी कार से चोरी करने आते हैं।

लंबे समय से वारदातों को अजाम दे रहा गिरोह

वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि, ये गिरोह लंबे समय से इलाके में सक्रिय है और आए दिन खड़ी बसों व ट्रकों से डीजल चुरा रहा है। मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर चोरों की तलाश जारी है।

Published on:

23 Sept 2025 04:28 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / हाई प्रोफाइल चोर गैंग का आतंक, लग्जरी कार से करने आए चोरी, देखें कैसे बस मालिक ने मजा चखाया

