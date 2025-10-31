हॉस्टल में खाना खाने के बाद बच्चियों की बिगड़ी तबीयत, शरीर में होने लगी खुजली

Girls students health deteriorates body itches after eating food in hostel
MP News: मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौहारी विकासखंड के बालिका छात्रावास मॉडल स्कूल खड़हुली में खाना खाने के बाद 19 छात्राओं की तबियत बिगड़ गई। शरीर में खुजली होने की शिकायत होने पर हॉस्टल प्रबंधन ने आनन-फानन में छात्राओं को ब्यौहारी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। जहां कुछ छात्राओं को उपचार के बाद राहत मिल गई। वहीं कुछ को भर्ती कर उपचार किया गया। घटना की जानकारी प्रबंधन ने अधिकारियों की दी, जिसके बाद कलेक्टर डॉ. केदार सिंह, एसडीएम एवं डीइओ पीएस मरपाची सहित अन्य अधिकारी भी पहुंचे और पीड़ित छात्राओं से मुलाकात कर छात्रावास की व्यवस्थाओं के बारे में पूछताछ की।
ब्यौहारी के ग्राम खड़हुली में 100 सीटर बालिका छात्रावास में कक्षा 9-12 की छात्राएं अध्यनरत हैं। गुरुवार की रात करीब 8 बजे बच्चियों को खाने में चावल व आलू बरबटी की सब्जी परोसी गई थी। हॉस्टल में सभी छात्राओं ने एक साथ खाना खाया था। रात करीब 8.30 बजे से कुछ छात्राओं की तबियत बिगड़ने लगी। छात्राओं के शरीर में तेज खुजली होने से चीख पुकार मच गई। छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल में जो खाना परोसा गया था, उसमें कीड़ा व बाल भी मिला था। छात्राओं के परिजनों ने भी इस घटना के बाद कड़ी नाराजगी जताई और हंगामा किया। जिन्हें अधिकारियों ने किसी तरह समझाईश देकर शांत कराया।
हॉस्टल में छात्राओं की तबियत बिगड़ने की खबर लगते ही कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, सभी ने अपने-अपने स्तर से जांच की। इसके साथ ही मेडिकल टीम के माध्यम से हॉस्टल के सभी छात्राओं की स्क्रिीनिंग कराई गई, लेकिन खुजली फैलने का कारण का पता नहीं लग सका। जिला शिक्षा अधिकारी पीएस मारपाची ने बताया कि हॉस्टल में 19 छात्राओं की तबियत बिगड़ी थी, भोजन की जांच कराई जा रही है। शरीर में सिर्फ खुजली थी, लालिमा व ददोरे जैसे निशान नहीं पाए गए हैं। अब स्थिति सामान्य है, अस्पताल से छात्राएं हॉस्टल पहुंच गई हैं।
