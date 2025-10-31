हॉस्टल में खाना खाने के बाद बच्चियों की बिगड़ी तबीयत, शरीर में होने लगी खुजली

ब्यौहारी के ग्राम खड़हुली में 100 सीटर बालिका छात्रावास में कक्षा 9-12 की छात्राएं अध्यनरत हैं। गुरुवार की रात करीब 8 बजे बच्चियों को खाने में चावल व आलू बरबटी की सब्जी परोसी गई थी। हॉस्टल में सभी छात्राओं ने एक साथ खाना खाया था। रात करीब 8.30 बजे से कुछ छात्राओं की तबियत बिगड़ने लगी। छात्राओं के शरीर में तेज खुजली होने से चीख पुकार मच गई। छात्राओं ने बताया कि हॉस्टल में जो खाना परोसा गया था, उसमें कीड़ा व बाल भी मिला था। छात्राओं के परिजनों ने भी इस घटना के बाद कड़ी नाराजगी जताई और हंगामा किया। जिन्हें अधिकारियों ने किसी तरह समझाईश देकर शांत कराया।