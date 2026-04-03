एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया ASI, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब किसी पुलिसकर्मी को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा गया है बीते दिनों इससे पहले 27 मार्च को खरगोन में भी लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर ASI को 7 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा है। खरगोन जिले के कसरावद थाने में पदस्थ ASI रवींद्र कुमार गुरू ने चंदावड़ गांव तहसील भगवानपुरा के रहने वाले श्यामलाल उपाध्याय से उसके खिलाफ दर्ज शिकायत का निवारण करने के एवज में 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। फरियादी के द्वारा रिश्वतखोर ASI रवींद्र कुमार गुरू की शिकायत इंदौर लोकायुक्त कार्यालय में की। लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शुक्रवार को बस स्टैंड पर ASI रवींद्र कुमार गुरू को फरियादी श्यामलाल उपाध्याय से 7 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा।