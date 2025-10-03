दुर्गा विसर्जन के जुलूस में पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला…

mp news miscreant attacked a policeman with a knife during a procession
mp news: मध्यप्रदेश में एक बार फिर पुलिस पर हमले की खबर सामने आई है। मामला शहडोल जिले का है जहां दुर्गा विसर्जन के जुलूस के दौरान ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला किया गया है। चाकू लगने से पुलिसकर्मी के सिर और माथे पर चोटें आई हैं। पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले बदमाश की पहचान हो गई है जो फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिसकर्मी पर हुए हमले की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।
घटना शहडोल जिले के धनपुरी थाना इलाके की है जहां दशहरे पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। इसी जुलूस में आरक्षक जयप्रकाश ड्यूटी कर रहे थे। जब जुलूस ज्वालामुखी मंदिर मार्ग पर पहुंचा तभी आपक्षक जयप्रकाश को बदमाश संतबीर रजक चाकू लेकर भीड़ में घूमता नजर आया। आरक्षक ने जब उसे रोका तो वो विवाद करने लगा और अचानक से चाकू से आरक्षक पर हमला कर दिया। इस हमले में आरक्षक जयप्रकाश के माथे और सिर पर गंभीर चोटें आईं, उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
ये पहली बार नहीं है जब पुलिस पर हमला किया गया है 2 अक्टूबर को इंदौर के महू में भी बंडगोदा थाने के आरक्षक राहुल भदौरिया पर नखेरी डेम क्षेत्र में शराब पार्टी करने से रोकने पर कुछ युवकों ने हमला कर मारपीट की थी। इस घटना में आरक्षक राहुल भदौरिया को सिर में चोट आई थी और तीन टांके लगाने पड़े थे। हालांकि हमला करने वाले एक आरोपी को तब स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया गया था लेकिन बाकी फरार हो गए थे।
