दुर्गा विसर्जन के जुलूस में पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला…

घटना शहडोल जिले के धनपुरी थाना इलाके की है जहां दशहरे पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। इसी जुलूस में आरक्षक जयप्रकाश ड्यूटी कर रहे थे। जब जुलूस ज्वालामुखी मंदिर मार्ग पर पहुंचा तभी आपक्षक जयप्रकाश को बदमाश संतबीर रजक चाकू लेकर भीड़ में घूमता नजर आया। आरक्षक ने जब उसे रोका तो वो विवाद करने लगा और अचानक से चाकू से आरक्षक पर हमला कर दिया। इस हमले में आरक्षक जयप्रकाश के माथे और सिर पर गंभीर चोटें आईं, उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।