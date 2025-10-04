एमपी में यहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन समारोह पर पथराव के बाद बिगड़े हालात, पुलिस ने संभाला मोर्चा

स्थानीय लोगों ने चल समारोह में पथराव का विरोध करते हुए शनिवार की सुबह से बाजार बंद कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने पत्थर फेंकने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं विशेष समुदाय के लोग भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। दोनों पक्षों के बीच तनाव का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल को केशवाही भेजा गया। वहीं देर शाम तक धनपुरी एसडीओपी विकास पांडेय, टीआई बुढ़ार संजय जायसवाल के साथ ही केशवाही चौकी प्रभारी आशीष झारिया मौके पर पहुंचे। चर्चा है कि इस दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों न पुलिस पर पथराव कर दिया जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठी चलाते हुए लोगों को खदेड़ा। कुछ पुलिसकर्मियों को सामान्य चोट आने की भी चर्चाएं हैं। एसपी रामजी श्रीवास्तव ने बताया कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए पथराव की घटना में इदरीश नाम के युवक को पकड़ा गया है, अब स्थिति सामान्य है।