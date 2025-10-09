एमपी में गर्लफ्रेंड से मिलने के चक्कर में पकड़ाया कुख्यात तस्कर

विंध्य इलाके का कुख्यात नशा तस्कर रमेश जायसवाल शहडोल में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था। लेकिन यहां प्रेमिका के घर पर पहुंचने के बाद तस्कर रमेश जायसवाल का उसके परिजनों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात पुलिस तक पहुंच गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस को आरोपी तस्कर रमेश जायसवाल के पास से एक पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल फोन, एक लग्जरी कार व 65 हजार रूपये नकद के साथ नशे का कुछ सामान भी मिला है।