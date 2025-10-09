Patrika LogoSwitch to English

शहडोल

एमपी में गर्लफ्रेंड से मिलने के चक्कर में पकड़ाया कुख्यात तस्कर

mp news: प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था तस्कर, परिजनों से हुआ विवाद तो पुलिस तक पहुंची बात और पकड़ा गया तस्कर...।

2 min read

शहडोल

image

Shailendra Sharma

Oct 09, 2025

shahdol

mp news smuggler caught while trying to meet his girlfriend in MP

mp news: मध्यप्रदेश के शहडोल में एक कुख्यात तस्कर को मोहब्बत महंगी पड़ गई। जो तस्कर कई दिनों से पुलिस को छका रहा था वो प्रेमिका से मिलने के चक्कर में जेल की सलाखों की पीछे पहुंच गया है। पुलिस ने तस्कर के पास से एक पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, 5 स्मार्ट फोन, एक लग्जरी कार, 65 हजार नगदी और नशे से जुड़ी कुछ संदिग्ध सामग्री भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर 11 से ज्यादा एनडीपीसी के मामले दर्ज हैं।

गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंचा था तस्कर

विंध्य इलाके का कुख्यात नशा तस्कर रमेश जायसवाल शहडोल में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था। लेकिन यहां प्रेमिका के घर पर पहुंचने के बाद तस्कर रमेश जायसवाल का उसके परिजनों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात पुलिस तक पहुंच गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस को आरोपी तस्कर रमेश जायसवाल के पास से एक पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल फोन, एक लग्जरी कार व 65 हजार रूपये नकद के साथ नशे का कुछ सामान भी मिला है।

11 से ज्यादा मामले हैं दर्ज

पुलिस के मुताबिक आरोपी रमेश जायसवाल विंध्य इलाके में होने वाली नशे की तस्करी का बड़ा सौदागर है। जिस पर सीधी जिले के कई थानों में 11 से ज्यादा एनडीपीएस के मामले दर्द हैं। वो सीधी जिले के रामपुर नैकिन के खाड़ा गांव का रहने वाला है। पुलिस उसकी लंबे समय से तलाश कर रही थी लेकिन वो पुलिस को चकमा दे रहा था और अब प्रेमिका से मिलने के चक्कर में पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर नशे के सौदागरों के नेटवर्क का पता लगाने की बात कह रही है।

Published on:

09 Oct 2025 05:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / एमपी में गर्लफ्रेंड से मिलने के चक्कर में पकड़ाया कुख्यात तस्कर

