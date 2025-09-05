एमपी में तहसीलदार ने वकील को कमरे में बंद कर स्टाफ से पिटवाया..

सोहागपुर तहसीलदार सुमित गुर्जर पर राजस्व अधिकवक्ता रविन्द्र जायसवाल ने कमरे में बंद कर स्टाफ से पिटवाने के आरोप लगाए हैं। बताया गया है कि अधिवक्ता रविन्द्र जायसवाल एक प्रकरण में जमानत के लिए तहसीलदार के पास गए थे। तब तहसीलदार ने उनसे कहा कि आप मेमो लगा दीजिए और इतना कहकर कलेक्टर कार्यालय की ट्रेजरी चले गए। इस बीच अधिवक्ता रविन्द्र ने दफ्तर में बैठे दो नायब तहसीलदारों से जमानत देने के लिए कहा तो उन्होंने तहसीलदार साहब के द्वारा किए जाने की बात कही। तहसीलदार करीब 6 बजे वापस आए तो अधिवक्ता ने उनसे जमानत देने के लिए कहा जिस पर तहसीलदार सुमित गुर्जर ने कहा कि अब 6 बज गए हैं अब मैं कुछ नहीं करूंगा। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और फिर तहसीलदार ने स्टाफ को बुलाकर अधिवक्ता को कमरे में बंद कराया और उनके साथ मारपीट करवाई।