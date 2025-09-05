पुल से उफान मार रही चंबल नदी में कूदी युवती, 18 किमी. बाद सुरक्षित निकाला

mp news: मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के गुरुनावदा गांव की रहने वाली एक विवाहिता युवती ने पाली पुल से चंबल नदी में छलांग लगा दी। उफनती नदी में युवती को कूदता देख तुरंत लोगों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद तुरंत पुलिस और एसडीआरएफ की टीम सक्रिय हुई और चंबल पाली पुल से 18 किलोमीटर दूर राजस्थान की सीमा में अनियाला घाट पर ग्रामीणों की मदद से एसडीआरएफ टीम ने युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
मानपुर थाना पुलिस के मुताबिक निशा पत्नी सतीश जाट (20) निवासी गुरुनावदा थाना मानपुर जिला श्योपुर ने गुरुवार की दोपहर 1 बजे के आसपास पाली पुल से चंबल नदी में छलांग लगा दी। पुल से गुजर रहे राहगीरों ने युवती को कूदते देखा तो पुलिस को सूचना दी, साथ ही पुल पर भीड़ भी जमा हो गई। इस दौरान नदी का बहाव तेज होने के चलते युवती आगे बह गई, वहीं एसडीआरएफ भी बोट से नदी में उतर गई। लगभग 18 किलोमीटर दूर रामेश्वर त्रिवेणी संगम से कुछ पहले अनियाला घाट पर युवती को ग्रामीणों और एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया गया।
प्रत्यक्षदर्शी गिर्राज गुर्जर अनियाला ने बताया कि चंबल नदी में कूदी युवती तैरना जानती थी, लेकिन चंबल नदी का बहाव तेज होने से किनारे नहीं लग पा रही थी। इस दौरान युवती बीच नदी में फंस गई। उसने नदी किनारे चरवाहों को बचाने की गुहार लगाई गई। इस पर गांव के सुग्रीव मीणा और गोलू मीणा भी युवती को बचाने वोट से नदी में गए। ग्रामीणों की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची और युवती को बचा लिया। युवती ने नदी ने में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश क्यों फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। उसे राजस्थान के सवाईमाधोपुर में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।