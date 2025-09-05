पुल से उफान मार रही चंबल नदी में कूदी युवती, 18 किमी. बाद सुरक्षित निकाला

प्रत्यक्षदर्शी गिर्राज गुर्जर अनियाला ने बताया कि चंबल नदी में कूदी युवती तैरना जानती थी, लेकिन चंबल नदी का बहाव तेज होने से किनारे नहीं लग पा रही थी। इस दौरान युवती बीच नदी में फंस गई। उसने नदी किनारे चरवाहों को बचाने की गुहार लगाई गई। इस पर गांव के सुग्रीव मीणा और गोलू मीणा भी युवती को बचाने वोट से नदी में गए। ग्रामीणों की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची और युवती को बचा लिया। युवती ने नदी ने में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश क्यों फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। उसे राजस्थान के सवाईमाधोपुर में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।