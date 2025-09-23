बस से उतारकर महिला से गैंगरेप, EX प्रेमी समेत 4 पर केस दर्ज

पीड़िता पूर्व प्रेमी रामायण के खिलाफ पहले भी रेप का केस दर्ज करा चुकी है। बताया गया है कि प्रेम संबंध के बाद पीड़िता और रामायण ने साल 2023 में मंदिर में शादी की थी लेकिन कुछ समय बाद रामायण ने उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया था जिसके बाद पीड़िता ने उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। अब एक बार फिर पूर्व प्रेमी के खिलाफ गैंगरेप की शिकायत पीड़िता के द्वारा दर्ज कराए जाने के कारण मामला थोड़ा संदेहास्पद लग रहा है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच करने की बात कह रही है। फिलहाल सभी चारों आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है।