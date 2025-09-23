Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शहडोल

बस से उतारकर महिला से गैंगरेप, EX प्रेमी समेत 4 पर केस दर्ज

MP NEWS: महिला का आरोप- पूर्व प्रेमी बस से उतारकर उसे ब्रिज के नीचे ले गया जहां पूर्व प्रेमी व उसके तीन साथियों ने उसके साथ गैंगरेप किया...।

शहडोल

Shailendra Sharma

Sep 23, 2025

rape
file photo

MP NEWS: मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना जिले के ब्यौहारी इलाके की है। महिला के मुताबिक गैंगरेप करने वालों में उसका पूर्व प्रेमी व उसके तीन दोस्त थे। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में ले लिया है। पुलिस जांच में मामला कुछ संदेहास्पद भी प्रतीत हो रहा है क्योंकि ये महिला पहले भी अपने पूर्व प्रेमी के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज करा चुकी है।

बस से उतारा और ब्रिज के नीचे ले गए…

पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि वो सीधी जिले की रहने वाली है। वो 22 सिंतबर को बस में सफर कर रही थी तभी ब्यौहारी-शहडोल मार्ग पर स्थित ब्रिज के पास उसका पूर्व प्रेमी रामायण और उसके तीन साथी बिल्लू, झल्लू और भूपेंद्र ने उसे चलती बस से उतार लिया। बस से उतारने के बाद आरोपी उसे ब्रिज के पास ले गए और वहां पर उसके साथ गैंगरेप किया। किसी तरह वो आरोपी के चंगुल से छूटकर थाने आई और शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर चारों आरोपियों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।

ये भी पढ़ें

पत्नी को परेशान किया तो पति ने पड़ोसी को दी रोंगटे खड़े कर देने वाली ‘सजा’…
हरदा
harda

पूर्व प्रेमी पर पहले भी लगाया था रेप का आरोप

पीड़िता पूर्व प्रेमी रामायण के खिलाफ पहले भी रेप का केस दर्ज करा चुकी है। बताया गया है कि प्रेम संबंध के बाद पीड़िता और रामायण ने साल 2023 में मंदिर में शादी की थी लेकिन कुछ समय बाद रामायण ने उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया था जिसके बाद पीड़िता ने उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। अब एक बार फिर पूर्व प्रेमी के खिलाफ गैंगरेप की शिकायत पीड़िता के द्वारा दर्ज कराए जाने के कारण मामला थोड़ा संदेहास्पद लग रहा है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच करने की बात कह रही है। फिलहाल सभी चारों आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है।

ये भी पढ़ें

एमपी में ‘कुत्ते-बिल्ली’ की लड़ाई में तलाक तक पहुंची बात…
भोपाल
bhopal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 09:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / बस से उतारकर महिला से गैंगरेप, EX प्रेमी समेत 4 पर केस दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.