Breaking: दुर्गा विसर्जन करने जा रहा पिकअप वाहन पलटा, किशोर की मौत, 8 से ज्यादा घायल

बता दें कि एमपी में कल से अब तक हादसों की कई खबरों ने लोगों का मन विचलित कर दिया है। कहीं प्रशासनिक लापरवाही तो कहीं कुछ और कारण से मौत के मामले सामने आए हैं। खंडवा में 11 बच्चों की मौत के बाद, उज्जैन में भी विसर्जन के लिए जा रहे 12 बच्चे ट्रैक्टर ट्रॉली समेत चंबल नदी में गिरे, शुक्र ये रहा कि 9 बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन इस हादसे में 2 मासूमों की मौत और एक के लापता होने की खबर ने परेशान कर दिया है।