शहडोल

Breaking: दुर्गा विसर्जन करने जा रहा पिकअप वाहन पलटा, किशोर की मौत, 8 से ज्यादा घायल

Road Accident MP: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में भीषण हादसा, पिकअप वाहन पलटा, 8 से ज्यादा घायल, 14 साल के किशोर की मौके पर ही मौत

less than 1 minute read

शहडोल

image

Sanjana Kumar

Oct 03, 2025

Horrific Road Accident in MP durga Visarjan

Horrific Road Accident in MP: शहडोल: दुर्गा विसर्जन के लिए इसी पिकअप वाहन से जा रहे थे लोग, भीषण हादसे के बाद मौके पर पुलिस और लोग तथा क्षतिग्रस्त वाहन।

Road Accident MP : मध्य प्रदेश में दुर्गा विसर्जन के दौरान लगातार हादसों की खबरें आ रही हैं, अब ताजा मामला शहडोल का सामने आया है। यहां 30 लोगों से भरा पिकअप वाहन अचानक पलट गया। जिससे 8 लोग घायल हो गए, वहीं 1 किशोर की पिकअप वाहन से गिरकर उसी के नीचे दबने से मौत की खबर आई है।

दुर्गा विसर्जन पर हादसों की खबरों से दहला दिल

बता दें कि एमपी में कल से अब तक हादसों की कई खबरों ने लोगों का मन विचलित कर दिया है। कहीं प्रशासनिक लापरवाही तो कहीं कुछ और कारण से मौत के मामले सामने आए हैं। खंडवा में 11 बच्चों की मौत के बाद, उज्जैन में भी विसर्जन के लिए जा रहे 12 बच्चे ट्रैक्टर ट्रॉली समेत चंबल नदी में गिरे, शुक्र ये रहा कि 9 बच्चों को बचा लिया गया, लेकिन इस हादसे में 2 मासूमों की मौत और एक के लापता होने की खबर ने परेशान कर दिया है।

8 से ज्यादा घायल

जानकारी के मुताबिक एमपी के शहडोल में सामने आए इस हादसे (Road Accident) में मृत किशोर की उम्र 14 साल बताई जा रही है, उसकी पहचान मुकेश कोल के नाम से हुई है। वह पिकअप वाहन में सवार 30 लोगों में ही शामिल था। अचानक पिकअप पलटते (Pickup Overturn) ही वह वाहन से गिरकर उसी के नीचे दब गया। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे में 8 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे लोग

बताया जा रहा है कि ये सभी लोग सिंहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बोडरी, शहडोल (Shahdol Road Accident) के हैं। वे सेहरा दुर्गा पंडाल की दुर्गा प्रतिमा लेकर विसर्जने के लिए अमरकंटक जा रहे थे। लेकिन धनपुरी थाना क्षेत्र के मुड़कटिया नाला के पास ही पिकअप वाहन पलट गया।

ये भी पढ़ें

शर्मनाक, खून से लथपथ भाई के साथ आए फरियादी से SI बोला-पहले गाड़ी धो.. फिर लिखूंगा FIR
भिंड

03 Oct 2025 10:39 am

