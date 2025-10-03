शर्मनाक, खून से लथपथ भाई के साथ आए फरियादी से SI बोला-पहले गाड़ी धो.. फिर लिखूंगा FIR

Bhind SI Shameful Act: दो पक्षों में विवाद में घायल श्यामू परिहार भाई रामू के साथ दबोह थाने में रिपोर्ट कराने पहुंचा तो एसआइ रविंद्र माझी ने कहा, पहले मेरी गाड़ी धो दो। तब एफआइआर लिखूंगा। बरथरा गांव का श्यामू खून से लथपथ था। वह दर्द से कराह रहा था। भाई रामू ने आरोप लगाया कि एसआइ माझी ने गाड़ी धुलवाने के बाद एफआइआर लिखी।