भिंड

शर्मनाक, खून से लथपथ भाई के साथ आए फरियादी से SI बोला-पहले गाड़ी धो.. फिर लिखूंगा FIR

Bhind SI Shameful Act: दो पक्षों में विवाद में घायल हुआ था भाई, दबोह थाने में शिकायत लेकर पहुंचे फरियादी के सामने एसआई ने FIR से पहले रखी शर्त, बोला पहले मेरी गाड़ी धो दे... फिर लिखूंगा शिकायत... शर्मनाक मामला भिंड का... Video Viral

less than 1 minute read

भिंड

image

Sanjana Kumar

Oct 03, 2025

Bhind SI Shameful act:

Bhind SI Shameful act: दो गुटों में विवाद के बाद खून से लथपथ भाई को लेकर FIR कराने आए शख्स से SI ने धुलवाई गाड़ी। (फोटो: पत्रिका)

Bhind SI Shameful Act: दो पक्षों में विवाद में घायल श्यामू परिहार भाई रामू के साथ दबोह थाने में रिपोर्ट कराने पहुंचा तो एसआइ रविंद्र माझी ने कहा, पहले मेरी गाड़ी धो दो। तब एफआइआर लिखूंगा। बरथरा गांव का श्यामू खून से लथपथ था। वह दर्द से कराह रहा था। भाई रामू ने आरोप लगाया कि एसआइ माझी ने गाड़ी धुलवाने के बाद एफआइआर लिखी।

मामले का वीडियो पीड़ित श्यामू ने बनाया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। घटना का वीडियो वायरल होते ही एसपी असित यादव ने एडीओपी को मामले की जांच सौंपी है।

TI ने दी सफाई

टीआइ का कहना है कि दोनों भाइयों को 9.56 बजे लहार अस्पताल भेजा। दोपहर 2.30 बजे वे पट्टी कराकर लौटे। तब एसआइ माझी कार धो रहे थे।

Bhind SI Shameful Act: (फोटो- पत्रिका)

श्यामू ने एफआइआर के लिए कहा। इस पर माझी ने कहा-गाड़ी में मिट्टी लगी है, मेरी यूनिफार्म खराब हो जाएगी। तब रामू ने कार धोई।

उज्जैन

03 Oct 2025 10:56 am

03 Oct 2025 09:41 am

