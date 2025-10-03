बड़ा हादसा… ड्राइवर उतरा, बच्चे ने घुमा दी चाबी, ट्रॉली समेत नदी में जा गिरे 12 बच्चे, चंबल में हाहाकार

दरअसल, 12 बच्चे ट्रैक्टर सेउज्जैन के नरसिंगा पुल पर विसर्जन को गए थे। ड्राइवर पुल पर आरती करने उतरा। इसी बीच किसी बच्चे ने ट्रैक्टर की चाबी घुमा दी। पृथ्वीराज शुभम (लापता है) ट्रैक्टर स्टार्ट होकर पुल की रेलिंग तोड़ नदी में जा गिरा। बच्चों की चीख सुन ग्रामीणों ने छलांग लगाई और रेस्यूक् किया। वंश (8) व पृथ्वीराज (16) की मौत हो गई। अनीश (10), अंश (6) गंभीर हैं। शुभम चौहान (16) लापता है। उसकी तलाश की जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नदी से ट्रॉली को क्रेन से बाहर निकलवाया।