बड़ा हादसा… ड्राइवर उतरा, बच्चे ने घुमा दी चाबी, ट्रॉली समेत नदी में जा गिरे 12 बच्चे, चंबल में हाहाकार

big incident during durga visarjan children falling in chambal river 9 saved 2 dies(फोटो: AI पत्रिका)
Big Incident in MP: प्रतिमा विसर्जित (Durga Visarjan) करने गए 12 बच्चों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल नदी में गिर गई। इसमें पीर झालर के दो बच्चों की मौत हो गई। 1 लापता है। 9 बच्चों को ग्रामीणों ने बचा लिया। एसडीईआरएफ उसकी तलाश कर रही है। हादसे से पहले का वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें बच्चों की खुशियां दिख रही है। वे ढोल बजाते, गुलाल उड़ाते नजर आ रहे हैं। लेकिन पलभर में ही हादसे ने खुशियां लील लीं।
दरअसल, 12 बच्चे ट्रैक्टर सेउज्जैन के नरसिंगा पुल पर विसर्जन को गए थे। ड्राइवर पुल पर आरती करने उतरा। इसी बीच किसी बच्चे ने ट्रैक्टर की चाबी घुमा दी। पृथ्वीराज शुभम (लापता है) ट्रैक्टर स्टार्ट होकर पुल की रेलिंग तोड़ नदी में जा गिरा। बच्चों की चीख सुन ग्रामीणों ने छलांग लगाई और रेस्यूक् किया। वंश (8) व पृथ्वीराज (16) की मौत हो गई। अनीश (10), अंश (6) गंभीर हैं। शुभम चौहान (16) लापता है। उसकी तलाश की जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नदी से ट्रॉली को क्रेन से बाहर निकलवाया।
बड़ी खबरेंView All
उज्जैन
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग