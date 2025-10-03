Patrika LogoSwitch to English

उज्जैन

बड़ा हादसा… ड्राइवर उतरा, बच्चे ने घुमा दी चाबी, ट्रॉली समेत नदी में जा गिरे 12 बच्चे, चंबल में हाहाकार

Big Incident: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के इंगोरिया का मामला, ड्राइवर चंबल नदी के पुल पर उतरा और बच्चे ने ट्रैक्टर ट्रॉली की घुमा दी चाबी, रेलिंग तोड़ते हुए 12 बच्चों समेत नदी मे गिरी...

उज्जैन

image

Sanjana Kumar

Oct 03, 2025

big incident during durga visarjan children falling in chambal river 9 saved 2 dies

big incident during durga visarjan children falling in chambal river 9 saved 2 dies(फोटो: AI पत्रिका)

Big Incident in MP: प्रतिमा विसर्जित (Durga Visarjan) करने गए 12 बच्चों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चंबल नदी में गिर गई। इसमें पीर झालर के दो बच्चों की मौत हो गई। 1 लापता है। 9 बच्चों को ग्रामीणों ने बचा लिया। एसडीईआरएफ उसकी तलाश कर रही है। हादसे से पहले का वीडियो भी वायरल हुआ है। इसमें बच्चों की खुशियां दिख रही है। वे ढोल बजाते, गुलाल उड़ाते नजर आ रहे हैं। लेकिन पलभर में ही हादसे ने खुशियां लील लीं।

विसर्जन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में गए थे 12 बच्चे

Big incident: उज्जैन। हादसे में दो की मौत, एक है लापता। (फोटो: पत्रिका)

दरअसल, 12 बच्चे ट्रैक्टर सेउज्जैन के नरसिंगा पुल पर विसर्जन को गए थे। ड्राइवर पुल पर आरती करने उतरा। इसी बीच किसी बच्चे ने ट्रैक्टर की चाबी घुमा दी। पृथ्वीराज शुभम (लापता है) ट्रैक्टर स्टार्ट होकर पुल की रेलिंग तोड़ नदी में जा गिरा। बच्चों की चीख सुन ग्रामीणों ने छलांग लगाई और रेस्यूक् किया। वंश (8) व पृथ्वीराज (16) की मौत हो गई। अनीश (10), अंश (6) गंभीर हैं। शुभम चौहान (16) लापता है। उसकी तलाश की जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नदी से ट्रॉली को क्रेन से बाहर निकलवाया।

Published on:

03 Oct 2025 08:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / बड़ा हादसा… ड्राइवर उतरा, बच्चे ने घुमा दी चाबी, ट्रॉली समेत नदी में जा गिरे 12 बच्चे, चंबल में हाहाकार

