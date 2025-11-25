सीने में दर्द…एक और बीएलओ ने तोड़ा दम, SIR काम के दौरान बिगड़ी थी तबीयत

बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) रमाकांत पांडेय (उम्र 60 वर्ष) की पिछले गुरुवार- शुक्रवार की दरमियानी रात हृदयाघात से मौत हो गई। उनके बेटे अमित पांडेय ने बताया कि पिता पिछले कई दिनों से भारी काम के दबाव और नींद की कमी से जूझ रहे थे। अमित पांडेय ने बताया कि टाइम लिमिट पूरा करने के इतने प्रेशर में वह सो नहीं पाते थे। परिजनों का आरोप है कि मानसिक तनाव के चलते रमाकांत पांडेय की तबीयत बिगड़ी और अचानक हृदय गति रुक जाने से उनकी मौत हो गई।