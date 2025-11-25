सीने में दर्द…एक और बीएलओ ने तोड़ा दम, SIR काम के दौरान बिगड़ी थी तबीयत

SIR tension blo death number increased in MP(फोटो- पत्रिका नेटवर्क)
SIR Tension BLO Death Case: जिला मुख्यालय से लगे कोटमा गांव निवासी शिक्षक और बीएलओ मनीराम नापित की काम के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बेटे आदित्य ने बताया, सूचना पर पहुंचा तो उनका बीपी-शुगर बढ़ा था। सीने में दर्द भी था। अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। फोन आने पर मौके पर पहुंचा तो बीपी शुगर बढ़ा हुआ था। सीने में भी दर्द था। आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाने लगे तो रास्ते में ही मौत हो गई।
बता दें कि एक सप्ताह के दौरान अनेक बूथ लेवल अधिकारी हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं। शनिवार को टीटी नगर में तैनात बूथ लेवल अधिकारी कीर्ति कौशल को हार्ट अटैक आ गया। एसडीएम अर्चना शर्मा रावत ने उन्हें तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया।भोपाल के मंडीदीप में बूथ लेवल अधिकारी रमाकांत पांडे का निधन हो गया है जबकि नारायण सोनी लापता हैं। बताया जा रहा है कि अब तक चार बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है।
बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) रमाकांत पांडेय (उम्र 60 वर्ष) की पिछले गुरुवार- शुक्रवार की दरमियानी रात हृदयाघात से मौत हो गई। उनके बेटे अमित पांडेय ने बताया कि पिता पिछले कई दिनों से भारी काम के दबाव और नींद की कमी से जूझ रहे थे। अमित पांडेय ने बताया कि टाइम लिमिट पूरा करने के इतने प्रेशर में वह सो नहीं पाते थे। परिजनों का आरोप है कि मानसिक तनाव के चलते रमाकांत पांडेय की तबीयत बिगड़ी और अचानक हृदय गति रुक जाने से उनकी मौत हो गई।
