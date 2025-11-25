Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

सीने में दर्द…एक और बीएलओ ने तोड़ा दम, SIR काम के दौरान बिगड़ी थी तबीयत

SIR BLO Death: मध्य प्रदेश में SIR करते एक और बीएलओ की मौत हो गई है, काम करते सीने में हुआ था दर्द... और फिर...

less than 1 minute read
Google source verification

शहडोल

image

Sanjana Kumar

Nov 25, 2025

SIR tension blo death number increased in MP

SIR tension blo death number increased in MP(फोटो- पत्रिका नेटवर्क)

SIR Tension BLO Death Case: जिला मुख्यालय से लगे कोटमा गांव निवासी शिक्षक और बीएलओ मनीराम नापित की काम के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बेटे आदित्य ने बताया, सूचना पर पहुंचा तो उनका बीपी-शुगर बढ़ा था। सीने में दर्द भी था। अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। फोन आने पर मौके पर पहुंचा तो बीपी शुगर बढ़ा हुआ था। सीने में भी दर्द था। आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाने लगे तो रास्ते में ही मौत हो गई।

इन बीएलओ की भी हुई है मौत

बता दें कि एक सप्ताह के दौरान अनेक बूथ लेवल अधिकारी हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं। शनिवार को टीटी नगर में तैनात बूथ लेवल अधिकारी कीर्ति कौशल को हार्ट अटैक आ गया। एसडीएम अर्चना शर्मा रावत ने उन्हें तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया।भोपाल के मंडीदीप में बूथ लेवल अधिकारी रमाकांत पांडे का निधन हो गया है जबकि नारायण सोनी लापता हैं। बताया जा रहा है कि अब तक चार बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है।

मृतक बीएलओ के परिजन बेहाल

बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) रमाकांत पांडेय (उम्र 60 वर्ष) की पिछले गुरुवार- शुक्रवार की दरमियानी रात हृदयाघात से मौत हो गई। उनके बेटे अमित पांडेय ने बताया कि पिता पिछले कई दिनों से भारी काम के दबाव और नींद की कमी से जूझ रहे थे। अमित पांडेय ने बताया कि टाइम लिमिट पूरा करने के इतने प्रेशर में वह सो नहीं पाते थे। परिजनों का आरोप है कि मानसिक तनाव के चलते रमाकांत पांडेय की तबीयत बिगड़ी और अचानक हृदय गति रुक जाने से उनकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

सियासी संवेदना में विधायक पटवा ने की रेप पीड़िता की पहचान उजागर, उबला आक्रोश
रायसेन
MP BJP MLA Surendra Patwa

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 09:41 am

Published on:

25 Nov 2025 09:35 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / सीने में दर्द…एक और बीएलओ ने तोड़ा दम, SIR काम के दौरान बिगड़ी थी तबीयत

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नकाबपोश बदमाश ने पांच किलोमीटर के दायरे में दिनदहाड़े चाकू दिखाकर दो लोगों से की लूट

समाचार

फतेहपुर के जंगल में बुजुर्ग से लिफ्ट के बहाने 20 हजार की लूट

शहडोल

अव्यवस्था में घिरी कृषि उपजमंडी; नहीं पहुंच पाते वाहन, 5 किमी दूर तौल कराने जाते हैं किसान

शहडोल

विज्ञान और गणित के वर्किंग मॉडल की समझा रहे बारीकियां

शहडोल

विवेकानंद पुस्तकालय में दो वर्ष से चली आ रही व्यवस्था में बदलाव, कलेक्ट्रट पहुंचे छात्र

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.