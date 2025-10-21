पत्नी से बोला- देखो, तुम्हारे चलते मैंने इसका गला दबा दिया… और पिता की कर दी हत्या

Shahdol- एमपी में एक व्यक्ति की उसकी ही बेटों ने हत्या कर दी। पिता के नाजायज संबंधोें के शक में यह हत्या की गई। रिश्तों के खून की यह वारदात प्रदेश के शहडोल जिले में हुई। पिता को लाखोें का मुआवजा मिला था जिसे लेकर वे अपने एक बेटे की ससुराल जाकर बहू और समधन के साथ रहने लगे थे। बेटे को शक था कि पिता का उसकी सास के साथ नाजायज रिश्ता है। ऐसे में उसने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर पिता को मार डाला।