Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

पत्नी से बोला- देखो, तुम्हारे चलते मैंने इसका गला दबा दिया… और पिता की कर दी हत्या

Shahdol- एमपी में एक व्यक्ति की उसकी ही बेटों ने हत्या कर दी। पिता के नाजायज संबंधोें के शक में यह हत्या की गई।

2 min read

शहडोल

image

deepak deewan

Oct 21, 2025

Sons in Shahdol murdered father over illicit relationship

Sons in Shahdol murdered father over illicit relationship

Shahdol- एमपी में एक व्यक्ति की उसकी ही बेटों ने हत्या कर दी। पिता के नाजायज संबंधोें के शक में यह हत्या की गई। रिश्तों के खून की यह वारदात प्रदेश के शहडोल जिले में हुई। पिता को लाखोें का मुआवजा मिला था जिसे लेकर वे अपने एक बेटे की ससुराल जाकर बहू और समधन के साथ रहने लगे थे। बेटे को शक था कि पिता का उसकी सास के साथ नाजायज रिश्ता है। ऐसे में उसने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर पिता को मार डाला।

दिल दहला देने वाली यह घटना शहडोल जिले के रामपुर में घटी। अमलाई थाना पुलिस के अनुसार गांव के प्रेमलाल साहू को उसके ही बेटों बबलू साहू और राजकर साहू ने मार डाला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद किया। पुलिस ने हत्या आरोपियों दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है।

बहू और समधन के साथ रहने लगे, इससे दोनों बेटे नाराज थे

अमलाई थाना प्रभारी जेपी शर्मा ने बताया कि प्रेमलाल साहू को एसईसीएल से जमीन के मुआवजा के लाखों रुपए मिले थे। पैसे लेकर वे अनूपपुर जिले के खांडा गांव चले गए जहां अपने बड़े बेटे बबलू शाहू की बहू और समधन के साथ रहने लगे। इससे दोनों बेटे नाराज थे। बबलू को शक था कि पिता के उसकी सास से नाजायज रिश्ते हैं। उसकी पत्नी भी घर नहीं आ रही थी।

बबलू का गुस्सा ऐसा बढ़ा कि उसने अपने पिता की हत्या करने का खौफनाक निर्णय ले लिया। इसके लिए छोटे भाई राजकर को भी राजी कर लिए। दोनों भाइयों ने खांडा जाकर पिता प्रेमलाल को बेरहमी से मारा और इसके बाद उसे रामपुर लेकर आ गए। यहां आकर पिता का गला घोंट दिया। इतना ही नहीं, बबलू ने अपनी पत्नी को मोबाइल कर कहा देखो, तुम्हारे चलते मैंने पिता का गला दबा दिया है, इसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। अब यह मरनेवाला है…।

ये भी पढ़ें

एमपी में किसानों से वापस मांग रहे मुआवजा राशि, नहीं देने पर कुर्की की धमकी, खाते फ्रीज किए
मंदसौर
Farmers in MP threatened with attachment for not returning compensation money

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 06:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / पत्नी से बोला- देखो, तुम्हारे चलते मैंने इसका गला दबा दिया… और पिता की कर दी हत्या

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जर्मनी से प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे फुटबॉल खिलाडिय़ों को किया सम्मानित

शहडोल

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से आई खुशखबरी, 14 वर्ष की बांधवी ने नर बच्चे को दिया जन्म

शहडोल

सावधान! इस हाईवे पर है हाथियों का आतंक, यहां हर मोड़ पर खड़ी है विशालकाय मौत

MP News
शहडोल

ब्लड बैंक में पांच दिनों से नहीं है प्लेटलेट बैग, कटनी से मंगाने पड़े

शहडोल

एमपी में हाईवे पर घूम रहा जंगली हाथियों का झुंड, कार और बाइकों का आवागमन बंद

Wild elephants roaming on the Shahdol-Rewa Highway in MP
शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.