पत्नी से बोला- देखो, तुम्हारे चलते मैंने इसका गला दबा दिया… और पिता की कर दी हत्या

Sons in Shahdol murdered father over illicit relationship
Shahdol- एमपी में एक व्यक्ति की उसकी ही बेटों ने हत्या कर दी। पिता के नाजायज संबंधोें के शक में यह हत्या की गई। रिश्तों के खून की यह वारदात प्रदेश के शहडोल जिले में हुई। पिता को लाखोें का मुआवजा मिला था जिसे लेकर वे अपने एक बेटे की ससुराल जाकर बहू और समधन के साथ रहने लगे थे। बेटे को शक था कि पिता का उसकी सास के साथ नाजायज रिश्ता है। ऐसे में उसने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर पिता को मार डाला।
दिल दहला देने वाली यह घटना शहडोल जिले के रामपुर में घटी। अमलाई थाना पुलिस के अनुसार गांव के प्रेमलाल साहू को उसके ही बेटों बबलू साहू और राजकर साहू ने मार डाला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद किया। पुलिस ने हत्या आरोपियों दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है।
अमलाई थाना प्रभारी जेपी शर्मा ने बताया कि प्रेमलाल साहू को एसईसीएल से जमीन के मुआवजा के लाखों रुपए मिले थे। पैसे लेकर वे अनूपपुर जिले के खांडा गांव चले गए जहां अपने बड़े बेटे बबलू शाहू की बहू और समधन के साथ रहने लगे। इससे दोनों बेटे नाराज थे। बबलू को शक था कि पिता के उसकी सास से नाजायज रिश्ते हैं। उसकी पत्नी भी घर नहीं आ रही थी।
बबलू का गुस्सा ऐसा बढ़ा कि उसने अपने पिता की हत्या करने का खौफनाक निर्णय ले लिया। इसके लिए छोटे भाई राजकर को भी राजी कर लिए। दोनों भाइयों ने खांडा जाकर पिता प्रेमलाल को बेरहमी से मारा और इसके बाद उसे रामपुर लेकर आ गए। यहां आकर पिता का गला घोंट दिया। इतना ही नहीं, बबलू ने अपनी पत्नी को मोबाइल कर कहा देखो, तुम्हारे चलते मैंने पिता का गला दबा दिया है, इसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। अब यह मरनेवाला है…।
