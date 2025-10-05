पथराव के विरोध में बंद कराया बाजार स्थिति बिगड़ी तो पुलिस ने खदेड़ा

स्थानीय लोगों के अनुसार शुक्रवार की शाम बस स्टैंड के समीप दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान गांधी मार्केट की तरफ से पथराव किया गया, जिससे भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। इस दौरान समारोह में शामिल तीन महिलाओं को चोट भी आई। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हालांकि शनिवार शाम तक पुलिस की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि पथराव किन कारणों से और किनके द्वारा किया गया। स्थानीय लोगों ने चल समारोह में पथराव का विरोध करते हुए शनिवार की सुबह से बाजार बंद कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोग पत्थर फेंकने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं विशेष समुदाय के लोग भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। दोनों पक्षों के बीच तनाव का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल को केशवाही भेजा गया। वहीं देर शाम तक धनपुरी एसडीओपी विकास पांडेय, टीआई बुढ़ार संजय जायसवाल के साथ ही केशवाही चौकी प्रभारी आशीष झारिया मौके पर मौजूद रहे।