जमीन विवाद में 2 भाइयों की हुई निर्मम हत्या, मारपीट के Live Video Viral

शहडोल में डबल मर्डर (Photo Source- Patrika)
Shahdol News :मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में जमीन विवाद के चलते दो सगे भाइयों की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि तीसरा भाई गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। बताया जा रहा है कि, दीपावली के अगले दिन जिले के केशवाही बलबहरा चौकी इलाके में राहुल तिवारी और राकेश तिवारी पर लाठी-डंडों के साथ-साथ धारदार हथियारों से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। जबकि, तीसरे भाई सतीश तिवारी गंभीर घायल हुए हैं। अब इस सनसनीखेज हत्याकांड के कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे हैं।
बताया जा रहा है कि, अनुराग शर्मा और उसके साथियों ने फरसा, तलवार और डंडों से हमला कर राहुल और राकेश की बेरहमी से हत्या की थी, जबकि तीसरा भाई सतीश गभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल, युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा उसे बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ पुलिस ने अबतक इस मामले में मुख्य आरोपी समेत पांच को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।
जानकारी के अनुसार, राहुल तिवारी और उसका भाई राकेश तिवारी दीपावली के दूसरे दिन अपनी ऑटो पार्ट्स की दुकान में दिया जलाने गए थे। इसी दौरान गांव के रहने वाले अनुराग शर्मा अपने 10 से ज्यादा साथियों के साथ वहां पहुंचा। उसने फरसा, तलवार और डंडों से एकाएक तीनों भाइयों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और बयान के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
हमले में राकेश तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राहुल तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज शहडोल ले जाया गया, जहां इलाज शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। हालांकि, मौत से पहले राहुल ने कैमरे पर अपने हमलावरों के नाम और पूरी घटना का ब्योरा दिया था। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल, हमले में गंभीर रूप से घायल तीसरे भाई सतीश तिवारी भी मेडिकल कॉलेज में गंभीर हालत में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है।
पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अनुराग शर्मा समेत पांच आरोपी गिरफ्तार कर लिये गए हैं। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि, मृतक भाइयों और आरोपियों के बीच ज़मीन के बंटवारे को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इस वीभत्स वारदात ने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया है। गांव में अब भी पुलिस बल तैनात है, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
बड़ी खबरेंView All
शहडोल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग