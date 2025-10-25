जमीन विवाद में 2 भाइयों की हुई निर्मम हत्या, मारपीट के Live Video Viral

Shahdol News :मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में जमीन विवाद के चलते दो सगे भाइयों की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि तीसरा भाई गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। बताया जा रहा है कि, दीपावली के अगले दिन जिले के केशवाही बलबहरा चौकी इलाके में राहुल तिवारी और राकेश तिवारी पर लाठी-डंडों के साथ-साथ धारदार हथियारों से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। जबकि, तीसरे भाई सतीश तिवारी गंभीर घायल हुए हैं। अब इस सनसनीखेज हत्याकांड के कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे हैं।