पिता ने नाबालिग पर बनाया दबाव, बोले- ‘पढ़ाई छोड़ दी तो शादी करो’, ऐसे लिया मामले ने यू टर्न

पेस की निदेशक राजविंदर कौर का कहना है, “गांवों के गरीब परिवारों में अब भी जागरूकता का अभाव है। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए छोटी उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती है बिना यह सोचे कि इसका उसके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। हम बाल विवाह के खिलाफ गांव-गांव में जागरूकता अभियान चला रहे हैं और लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिला रहे हैं। इसी का नतीजा है कि नाबालिग जैसी बच्चियां शादी करके चूल्हा-चौका करने के बजाय अब कुछ काम सीख रही हैं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। नाबालिग अब सिलाई सीख रही है और हम उसकी लगन और सीखने की क्षमता से काफी प्रभावित हैं।”