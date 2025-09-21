लाठियों से पति ने की पत्नी की पिटाई; इस वजह से शराबी ने पीट-पीट कर उतार दिया मौत के घाट

Uttar Pradesh Crime: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि 62 साल की महिला की उसके शराबी पति ने लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। यह घटना दोनों के बीच झगड़े के बाद हुई।
यह घटना शनिवार रात तिलहर पुलिस स्टेशन इलाके के दांकपुर गांव में हुई। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी का मामले को लेकर कहना है कि शराब पीने के आदी कल्याण सिंह की पत्नी शांति से कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर उसने लाठियों से पत्नी की पिटाई कर दी। जिससे महिला की मौत हो गई।
SP ने बताया कि रविवार सुबह ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। जिसके बाद शव को कब्जे में ले लिया।
उन्होंने कहा कि आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार पति-पत्नी गांव में और उनके बच्चे दूसरे जगह रहते थे। आरोपी कल्याण सिंह अक्सर शराब पीकर अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है।