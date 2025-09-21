लाठियों से पति ने की पत्नी की पिटाई; इस वजह से शराबी ने पीट-पीट कर उतार दिया मौत के घाट

उन्होंने कहा कि आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्रामीणों के अनुसार पति-पत्नी गांव में और उनके बच्चे दूसरे जगह रहते थे। आरोपी कल्याण सिंह अक्सर शराब पीकर अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। फिलहाल पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है।