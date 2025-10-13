Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाजापुर

जैन दिगंबर परिसर में यादव-गावली समाज की कुलदेवी का अपमान, फेंकी गई जूठन

MP News: जैन दिगंबर अतिशय परिसर में यादव समाज की कुलदेवी मंदिर के पास जूठन मिलने से विवाद भड़क गया। समाज ने मंदिर प्रबंधन पर धार्मिक अपमान के आरोप लगाए।

2 min read

शाजापुर

image

Akash Dewani

Oct 13, 2025

Disrespect of Yadav-Gawali Kuldevi temple joothan thrown mp news

Disrespect of Yadav-Gawali Kuldevi temple joothan thrown (फोटो- सोशल मीडिया)

Disrespect of Yadav-Gawali Kuldevi: मध्य प्रदेश के मक्सी नगर में जैन दिगंबर अतिशय परिसर में यादव और गवली समाज की कुलदेवी के मंदिर (Kuldevi Temple) में जूठन फेंकने का मामला सामने आया है। रविवार को समाज के लोगों ने परिसर में माता की पिंडी के पास जूठन देखी। इसके बाद उन्होंने मंदिर प्रबंधन पर नाराजी जताई। इस दौरान दिगंबर मंदिर के व्यवस्थापकों से कहासुनी भी हुई। (MP News)

यादव-गावली समाज ने जाहिर की नाराजगी

यादव समाज के अध्यक्ष सुभाष गवली और बाबूलाल यादव ने आरोप लगाया कि दिगंबर मंदिर में आने वाले लोग और प्रबंधन जान-बूझकर कुलदेवी के मंदिर के आसपास रोजाना जूठन फेंकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मंदिर प्रबंधन ने जानबूझकर माता की पिंडियों के पास सुविधा घर का निर्माण किया है, जिससे परिसर में बदबू फैली रहती है और धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। (MP News)

माता की पिंडी के पास मिला कुत्ते का शव

समाज के सदस्यों ने बताया एक दिन पहले माता की पिंडी के पास कुत्ते के बच्चे का शव पड़ा था, जिसे मंदिर प्रबंधन ने कई घंटों तक नहीं हटवाया। यादव समाज के अनुसार, उन्होंने इस संबंध में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से लिखित शिकायत भी की है। (MP News)

समिति अनुमति नहीं दे रही है

समाज ने मंदिर प्रबंधन से यह अनुरोध किया था कि कुलदेवी की पिंडियों की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर के अंदर एक छोटा ओटला बनाकर उस पर स्थापित करने की अनुमति दी जाए, लेकिन मंदिर समिति अनुमति नहीं दे रही है। इससे नाराज प्रकाश गवली, सुरेश गवली, विनोद गवली, गेंदा गवली, हरी गवली, कमल गवली, रवि गवली और बलराम गवली ने जिला प्रशासनिक अमले से अपनी कुलदेवी के मंदिर के संरक्षण और सुरक्षा की अपील की है। (MP News)

हम सभी धर्मों का करते हैं आदर

दिगंबर जैन मंदिर के मैनेजर योगेंद्रकुमार जैन ने कहा है कि मंदिर प्रबंधन सभी धर्मों का आदर सम्मान करता है और किसी की धार्मिक भावनाएं आहात नहीं करना चाहता। किसी यात्री ने भूलवश मंदिर के पास जूठन फेंक दी होगी। उसे जिसे तत्काल साफ करवा दिया गया। मक्सी थाना प्रभारी संजय वर्मा का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। (MP News)

ये भी पढ़ें

खाली पड़े प्लॉट के मालिकों पर होगी कार्रवाई, नपा वसूलेगी रकम, बनेगी बॉउंड्री वॉल
अशोकनगर
ashoknagar nagar palika action empty plots boundary wall mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 11:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shajapur / जैन दिगंबर परिसर में यादव-गावली समाज की कुलदेवी का अपमान, फेंकी गई जूठन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शाजापुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

करवा चौथ में जिसकी उम्र बढ़ाने के लिए करना था व्रत, उसी पति का पत्नी ने रेत दिया गला

Crime (Patrika.com)
शाजापुर

शाजापुर में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 घायल

Shajapur Road Accident
शाजापुर

एमपी में बाइक से हिंदू लड़की को लेकर भाग रहे मुस्लिम युवक की पिटाई, युवती भागी..

shajapur
शाजापुर

घर का ही बना खाना खाएंगे एमपी के इस जिले के 5 लाख लोग…

5 lakh people of Shajapur district will eat only home cooked food
शाजापुर

जब किसानों ने सड़क पर फेंके मिर्ची-टमाटर, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Farmers Protest
शाजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.