जैन दिगंबर परिसर में यादव-गावली समाज की कुलदेवी का अपमान, फेंकी गई जूठन

समाज ने मंदिर प्रबंधन से यह अनुरोध किया था कि कुलदेवी की पिंडियों की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर के अंदर एक छोटा ओटला बनाकर उस पर स्थापित करने की अनुमति दी जाए, लेकिन मंदिर समिति अनुमति नहीं दे रही है। इससे नाराज प्रकाश गवली, सुरेश गवली, विनोद गवली, गेंदा गवली, हरी गवली, कमल गवली, रवि गवली और बलराम गवली ने जिला प्रशासनिक अमले से अपनी कुलदेवी के मंदिर के संरक्षण और सुरक्षा की अपील की है। (MP News)