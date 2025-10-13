जैन दिगंबर परिसर में यादव-गावली समाज की कुलदेवी का अपमान, फेंकी गई जूठन

Disrespect of Yadav-Gawali Kuldevi temple joothan thrown (फोटो- सोशल मीडिया)
Disrespect of Yadav-Gawali Kuldevi: मध्य प्रदेश के मक्सी नगर में जैन दिगंबर अतिशय परिसर में यादव और गवली समाज की कुलदेवी के मंदिर (Kuldevi Temple) में जूठन फेंकने का मामला सामने आया है। रविवार को समाज के लोगों ने परिसर में माता की पिंडी के पास जूठन देखी। इसके बाद उन्होंने मंदिर प्रबंधन पर नाराजी जताई। इस दौरान दिगंबर मंदिर के व्यवस्थापकों से कहासुनी भी हुई। (MP News)
यादव समाज के अध्यक्ष सुभाष गवली और बाबूलाल यादव ने आरोप लगाया कि दिगंबर मंदिर में आने वाले लोग और प्रबंधन जान-बूझकर कुलदेवी के मंदिर के आसपास रोजाना जूठन फेंकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मंदिर प्रबंधन ने जानबूझकर माता की पिंडियों के पास सुविधा घर का निर्माण किया है, जिससे परिसर में बदबू फैली रहती है और धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। (MP News)
समाज के सदस्यों ने बताया एक दिन पहले माता की पिंडी के पास कुत्ते के बच्चे का शव पड़ा था, जिसे मंदिर प्रबंधन ने कई घंटों तक नहीं हटवाया। यादव समाज के अनुसार, उन्होंने इस संबंध में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से लिखित शिकायत भी की है। (MP News)
समाज ने मंदिर प्रबंधन से यह अनुरोध किया था कि कुलदेवी की पिंडियों की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर के अंदर एक छोटा ओटला बनाकर उस पर स्थापित करने की अनुमति दी जाए, लेकिन मंदिर समिति अनुमति नहीं दे रही है। इससे नाराज प्रकाश गवली, सुरेश गवली, विनोद गवली, गेंदा गवली, हरी गवली, कमल गवली, रवि गवली और बलराम गवली ने जिला प्रशासनिक अमले से अपनी कुलदेवी के मंदिर के संरक्षण और सुरक्षा की अपील की है। (MP News)
दिगंबर जैन मंदिर के मैनेजर योगेंद्रकुमार जैन ने कहा है कि मंदिर प्रबंधन सभी धर्मों का आदर सम्मान करता है और किसी की धार्मिक भावनाएं आहात नहीं करना चाहता। किसी यात्री ने भूलवश मंदिर के पास जूठन फेंक दी होगी। उसे जिसे तत्काल साफ करवा दिया गया। मक्सी थाना प्रभारी संजय वर्मा का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। (MP News)
