कैल्शियम कार्बाइड और पानी से बनाए बम से हादसा, बच्चे की आंख के पास आई गहरी चोट

बताया गया है कि अजय नाम के 14 साल के बच्चे ने घर पर ही कैल्शियम कार्बाइड और पानी मिलाकर एक डिब्बी में पटाखा बनाया था। रात में वह सड़क पर इसको चला रहा था। जैसे ही उसने लाइटर से इसे सुलगाया तो तेज धमाका हुआ और डिब्बी के टुकड़े उसकी आंख में जा लगे। हादसा होते ही चीख पुकार मच गई और बच्चे की मां पड़ोसियों की मदद से तुरंत अजय को जिला अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर्स के मुताबिक अजय की आंख में गंभीर चोट आई है और फिलहाल उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।