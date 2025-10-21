कैल्शियम कार्बाइड और पानी से बनाए बम से हादसा, बच्चे की आंख के पास आई गहरी चोट

Accident due to bomb made from calcium carbide and water child suffered serious injury in eye
mp news: मध्यप्रदेश के शाजापुर में घर पर बने कैल्शियम कार्बाइड पटाखे के फटने से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा रात 8 से 9 बजे के बीच हुआ। हादसे में बच्चे की एक आंख में गहरी चोट आई है जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्चे की उम्र 14 साल है। दीपावली पर हुए इस हादसे से परिवार को गहरा सदमा लगा है और वो बच्चे की सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं।
बताया गया है कि अजय नाम के 14 साल के बच्चे ने घर पर ही कैल्शियम कार्बाइड और पानी मिलाकर एक डिब्बी में पटाखा बनाया था। रात में वह सड़क पर इसको चला रहा था। जैसे ही उसने लाइटर से इसे सुलगाया तो तेज धमाका हुआ और डिब्बी के टुकड़े उसकी आंख में जा लगे। हादसा होते ही चीख पुकार मच गई और बच्चे की मां पड़ोसियों की मदद से तुरंत अजय को जिला अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर्स के मुताबिक अजय की आंख में गंभीर चोट आई है और फिलहाल उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
अजय पिता लच्छुराम कुहारवाड़ा घाटी क्षेत्र में किराये के मकान में रहता है। उसके पिता पैर टूटने के कारण बिस्तर पर हैं, और मां मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करती हैं। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और अजय को तुरंत जिला अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी आंख में गंभीर चोट आई है और उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। डॉक्टरों ने लोगों से ऐसे खतरनाक और घर पर बनाए पटाखों का प्रयोग नहीं करने की अपील की है।
बड़ी खबरेंView All
शाजापुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग