Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाजापुर

कैल्शियम कार्बाइड और पानी से बनाए बम से हादसा, बच्चे की आंख के पास आई गहरी चोट

mp news: 14 साल के बच्चे ने कैल्शियम कार्बाइड और पानी मिलाकर एक डिब्बी में पटाखा बनाया था जो ब्लास्ट होने से उसकी आंख में गंभीर चोट आई है...।

less than 1 minute read

शाजापुर

image

Shailendra Sharma

Oct 21, 2025

shajapur

Accident due to bomb made from calcium carbide and water child suffered serious injury in eye

mp news: मध्यप्रदेश के शाजापुर में घर पर बने कैल्शियम कार्बाइड पटाखे के फटने से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा रात 8 से 9 बजे के बीच हुआ। हादसे में बच्चे की एक आंख में गहरी चोट आई है जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्चे की उम्र 14 साल है। दीपावली पर हुए इस हादसे से परिवार को गहरा सदमा लगा है और वो बच्चे की सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं।

लाइटर से सुलगाते ही ब्लास्ट

बताया गया है कि अजय नाम के 14 साल के बच्चे ने घर पर ही कैल्शियम कार्बाइड और पानी मिलाकर एक डिब्बी में पटाखा बनाया था। रात में वह सड़क पर इसको चला रहा था। जैसे ही उसने लाइटर से इसे सुलगाया तो तेज धमाका हुआ और डिब्बी के टुकड़े उसकी आंख में जा लगे। हादसा होते ही चीख पुकार मच गई और बच्चे की मां पड़ोसियों की मदद से तुरंत अजय को जिला अस्पताल लेकर पहुंची। डॉक्टर्स के मुताबिक अजय की आंख में गंभीर चोट आई है और फिलहाल उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

पैर टूटने से पिता पहले से ही बिस्तर पर है

अजय पिता लच्छुराम कुहारवाड़ा घाटी क्षेत्र में किराये के मकान में रहता है। उसके पिता पैर टूटने के कारण बिस्तर पर हैं, और मां मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करती हैं। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और अजय को तुरंत जिला अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी आंख में गंभीर चोट आई है और उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। डॉक्टरों ने लोगों से ऐसे खतरनाक और घर पर बनाए पटाखों का प्रयोग नहीं करने की अपील की है।

ये भी पढ़ें

एमपी में बाइक पर बारूद ले जाते वक्त ब्लास्ट, सामने आया वीडियो
विदिशा
vidisha

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Oct 2025 09:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shajapur / कैल्शियम कार्बाइड और पानी से बनाए बम से हादसा, बच्चे की आंख के पास आई गहरी चोट

बड़ी खबरें

View All

शाजापुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हेलीकॉप्टर से हांका लगाकर पकड़े गए 45 काले हिरण, साउथ अफ्रीका की टीम ने शाजापुर में चलाया ऑपरेशन

Blackbuck and Nilgai caught
शाजापुर

जैन दिगंबर परिसर में यादव-गावली समाज की कुलदेवी का अपमान, फेंकी गई जूठन

Disrespect of Yadav-Gawali Kuldevi temple joothan thrown mp news
शाजापुर

करवा चौथ में जिसकी उम्र बढ़ाने के लिए करना था व्रत, उसी पति का पत्नी ने रेत दिया गला

Crime (Patrika.com)
शाजापुर

शाजापुर में भीषण सड़क हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 घायल

Shajapur Road Accident
शाजापुर

एमपी में बाइक से हिंदू लड़की को लेकर भाग रहे मुस्लिम युवक की पिटाई, युवती भागी..

shajapur
शाजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.