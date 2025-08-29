कॉन्स्टेबल को ड्यूटी करते वक्त थाने में आया हार्ट अटैक

अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि आरक्षक जितेन्द्र को हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार कर उन्हें तुरंत इंदौर रेफर कर दिया। इंदौर में इलाज के दौरान आरक्षक जितेन्द्र चंद्रवंशी की मौत हो गई है। डॉक्टर्स ने बताया कि जितेन्द्र चंद्रवंशी की धड़कन और ब्लड प्रेशर नहीं चल रहा था। जीवन रक्षक दवाएं देने के साथ करीब 15-20 बार शॉक दिए गए। इससे उनकी धड़कन और ब्लड प्रेशर सामान्य हुआ। तीन घंटे बाद स्थिति में सुधार देख उन्हें इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। हार्ट सर्जरी के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। जितेंद्र देवास जिले के राबडिया गांव के रहने वाले थे। वे 2013 में पुलिस में भर्ती हुए थे। उनके परिवार में एक विवाहित बेटी कुमकुम और 16 वर्षीय बेटा विवेक है। उनका अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम में किया जाएगा।