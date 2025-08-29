कॉन्स्टेबल को ड्यूटी करते वक्त थाने में आया हार्ट अटैक

Heart Attack: मध्यप्रदेश के शाजापुर में आजाक थाने में पदस्थ आरक्षक को थाने में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आ गया। जैसे ही आरक्षक अचेत होकर गिरे तो उन्हें साथी पुलिसकर्मी तुरंत उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां प्राथमिक उपचार के बाद आरक्षक को इंदौर रेफर कर दिया। इंदौर में डॉक्टर्स ने आरक्षक को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी, आरक्षक की उम्र 46 साल थी।
आजाक थाने में पदस्थ आरक्षक जितेन्द्र चंद्रवंशी रोजाना की तरह ड्यूटी पर पहुंचे थे तभी उनके सीने और हाथ में दर्द हुआ। हाथ का दर्द कम करने के लिए उन्होंने दवा ली और थाने में बने कमरे में आराम करने चले गए। इसी दौरान वे अपने साथी पुलिसकर्मी से बातचीत कर रहे थे कि अचानक सीने में तेज दर्द उठा और वो अचेत होकर गिर पड़े। पास मौजूद पुलिसकर्मी ने तुरंत उन्हें संभाला और फिर तुरंत पुलिस वाहन से एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। बताया गया है कि रास्ते में ही उनके साथ मौजूद जवान ने उन्हें सीपीआर भी दिया ताकि उनकी सांस चलती रहे।
अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि आरक्षक जितेन्द्र को हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार कर उन्हें तुरंत इंदौर रेफर कर दिया। इंदौर में इलाज के दौरान आरक्षक जितेन्द्र चंद्रवंशी की मौत हो गई है। डॉक्टर्स ने बताया कि जितेन्द्र चंद्रवंशी की धड़कन और ब्लड प्रेशर नहीं चल रहा था। जीवन रक्षक दवाएं देने के साथ करीब 15-20 बार शॉक दिए गए। इससे उनकी धड़कन और ब्लड प्रेशर सामान्य हुआ। तीन घंटे बाद स्थिति में सुधार देख उन्हें इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। हार्ट सर्जरी के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। जितेंद्र देवास जिले के राबडिया गांव के रहने वाले थे। वे 2013 में पुलिस में भर्ती हुए थे। उनके परिवार में एक विवाहित बेटी कुमकुम और 16 वर्षीय बेटा विवेक है। उनका अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम में किया जाएगा।