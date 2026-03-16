बड़ी खबर : जेल की दीवार फांदकर कैदी फरार, जेल प्रशासन में हड़कंप

बताया जा रहा है कि, ये घटना रविवार की बताई जा रही है। फरार हुए कैदी की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई है। सूचना मिलते ही लालघाटी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार, कैदी किसी काम के दौरान जेल परिसर से फरार हो गया। फिलहाल, पुलिस ने आसपास के इलाके में नाकाबंदी कर फरार कैदी की तलाश शरु कर दी।