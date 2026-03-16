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शाजापुर

बड़ी खबर : जेल की दीवार फांदकर कैदी फरार, जेल प्रशासन में हड़कंप

Shajapur Jail : शाजापुर जेल की दीवार फांदकर कैदी फरार। किचन में काम करने के दौरान भागा कैदी। एक अन्य कैदी भागने की तैयारी में था, पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा। फरार कैदी की तलाश में जुटी पुलिस।

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शाजापुर

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Mohammad Faiz Mubarak

Mar 16, 2026

Shajapur Jail

जेल की दीवार फांदकर कैदी फरार (Photo Source- Patrika)

Shajapur Jail :मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला जेल से एक कैदी के फरार होने से सनसनी फैल गई। आरोपी धारा 307 का आरोपी था जो किचन में काम करने के दौरान दीवार कूदकर भाग गया। इस घटना से पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मी उसकी तलाश में जुट गए हैं।

बताया जा रहा है कि, ये घटना रविवार की बताई जा रही है। फरार हुए कैदी की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई है। सूचना मिलते ही लालघाटी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार, कैदी किसी काम के दौरान जेल परिसर से फरार हो गया। फिलहाल, पुलिस ने आसपास के इलाके में नाकाबंदी कर फरार कैदी की तलाश शरु कर दी।

एक और कैदी भागने की योजना

विचाराधीन कैदी का नाम जयराम उर्फ जीवन है जो मक्सी का रहने वाला बताया जा रहा है। 11 से 11.30 के बीच वह किचन में काम कर रहा था। तभी पानी की पाइप और तार बांधकर दीवार फांदकर भाग निकला। उसके साथ राहुल नाम के अन्य कैदी ने भी भाग रहा था, लेकिन उसके फरार होने से पहले ही पुलिस से पहले ही पकड़ा गया।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

बिजली बंद होने के चलते CCTV फुटेज भी नहीं निकाले जा सके हैं। जिसकी वजह से पुलिस को कार्रवाई में मुश्किल हो रही है। फ़िलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुट गई। इस घटना के बाद जेल में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं।

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Published on:

16 Mar 2026 09:27 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shajapur / बड़ी खबर : जेल की दीवार फांदकर कैदी फरार, जेल प्रशासन में हड़कंप

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