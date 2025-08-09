Raksha Bandhan: 733 सालों से ये समाज नहीं मनाता रक्षाबंधन, भावुक कर देगी कहानी

रक्षाबंधन श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही युद्ध करते हुए हजारों ब्राह्मण वीरगति हुए व धर्म नगरी रक्त रंजित होकर अपवित्र हो गई। महिलाएं बहुताधिक संख्या में विधवा हुई। बताया जाता हैं कि युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए ब्राह्मण की करीब 9 मन जनेऊ व विधवाओं के पास स्थित हाथी दांत का करीब 34 मन चूड़ा अपवित्र होने से बचाने के लिए परकोटे में स्थित बावड़ी में डालकर बंद कर दिया गया। जो स्थल वर्तमान पाली शहर स्थित 'धोला चौतरा' के नाम से विख्यात व पूजनीय स्थल हैं।