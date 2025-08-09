Monsoon update: 13 अगस्त से बदलेगा मौसम, बंगाल की खाड़ी में बनेगा नया मानसूनी सिस्टम

mp weather: बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र 13 अगस्त से बनेगा। यह मजबूत होकर महाराष्ट्र के विदर्भ व मध्य प्रदेश के दक्षिण हिस्से के पास से गुजरेगा। इस कारण मानसून ट्रफ लाइन हिमालय से लौटेगी। 14 अगस्त से ग्वालियर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मानसून की वापसी होगी। हालांकि भारी बारिश का संभावना नहीं है। क्योंकि सिस्टम काफी दूर है।