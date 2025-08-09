Monsoon update: 13 अगस्त से बदलेगा मौसम, बंगाल की खाड़ी में बनेगा नया मानसूनी सिस्टम

mp weather: बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र 13 अगस्त से बनेगा। यह मजबूत होकर महाराष्ट्र के विदर्भ व मध्य प्रदेश के दक्षिण हिस्से के पास से गुजरेगा। इस कारण मानसून ट्रफ लाइन हिमालय से लौटेगी। 14 अगस्त से ग्वालियर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मानसून की वापसी होगी। हालांकि भारी बारिश का संभावना नहीं है। क्योंकि सिस्टम काफी दूर है।
दरअसल, मानसून ट्रफ लाइन हिमालय की तराई में पहुंच गई है। इसके पूर्वी व पश्चिमी हिस्सा हिमालय की तराई से गुजर रहे हैं। इस कारण नमी घट गई है। बारिश नहीं हो रहा है। आसमान साफ होने से तेज गर्मी होने लगी है। (monsoon update)
बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम 20 अगस्त के बाद बनेगा। इस सिस्टम के बनने पर बारिश का दौर शुरु होगा। मध्यम व तेज बारिश की संभावना रहेगी। क्योंकि सिस्टम प्रदेश के मध्य हिस्से से गुजरेगा। जुलाई में जैसे सिस्टम आए, वैसे मजबूत सिस्टम अगस्त में नहीं बने हैं। जबकि यह महीना भारी बारिश का रहता है।
शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जिससे दिन में उमस भरी गर्मी रही। इस कारण लोग दिन में बेहाल रहे। न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। रात में भी उमस हो रही है। (mp weather)