राज्य

राखी 2025

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

ग्वालियर

Monsoon update: 13 अगस्त से बदलेगा मौसम, बंगाल की खाड़ी में बनेगा नया मानसूनी सिस्टम

Monsoon update: 13 अगस्त से बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव क्षेत्र बनेगा, जिससे ग्वालियर में हल्की-मध्यम बारिश लौटेगी। सिस्टम दूर होने से भारी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है।

ग्वालियर

Akash Dewani

Aug 09, 2025

monsoon update bay of bengal system rain forecast mp weather (Patrika.com)

mp weather: बंगाल की खाड़ी में नया कम दबाव का क्षेत्र 13 अगस्त से बनेगा। यह मजबूत होकर महाराष्ट्र के विदर्भ व मध्य प्रदेश के दक्षिण हिस्से के पास से गुजरेगा। इस कारण मानसून ट्रफ लाइन हिमालय से लौटेगी। 14 अगस्त से ग्वालियर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ मानसून की वापसी होगी। हालांकि भारी बारिश का संभावना नहीं है। क्योंकि सिस्टम काफी दूर है।

इस वजह से बढ़ी तेज गर्मी

दरअसल, मानसून ट्रफ लाइन हिमालय की तराई में पहुंच गई है। इसके पूर्वी व पश्चिमी हिस्सा हिमालय की तराई से गुजर रहे हैं। इस कारण नमी घट गई है। बारिश नहीं हो रहा है। आसमान साफ होने से तेज गर्मी होने लगी है। (monsoon update)

नया सिस्टम 20 के बाद बनेगा

बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम 20 अगस्त के बाद बनेगा। इस सिस्टम के बनने पर बारिश का दौर शुरु होगा। मध्यम व तेज बारिश की संभावना रहेगी। क्योंकि सिस्टम प्रदेश के मध्य हिस्से से गुजरेगा। जुलाई में जैसे सिस्टम आए, वैसे मजबूत सिस्टम अगस्त में नहीं बने हैं। जबकि यह महीना भारी बारिश का रहता है।

ग्वालियर में ऐसा रहा मौसम

शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जिससे दिन में उमस भरी गर्मी रही। इस कारण लोग दिन में बेहाल रहे। न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। रात में भी उमस हो रही है। (mp weather)

09 Aug 2025 09:21 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Monsoon update: 13 अगस्त से बदलेगा मौसम, बंगाल की खाड़ी में बनेगा नया मानसूनी सिस्टम

