Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शामली

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा इलाका, एक लाख इनामी खूंखार अपराधी को मार गिराया

Encounter : शामली पुलिस के अनुसार एनकाउंटर में मारा गया फैसल शातिर अपराधी रह चुके मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा का शूटर था।

2 min read

शामली

image

Shivmani Tyagi

Oct 24, 2025

Encounter

एनकाउंटर के बाद घटनास्थल का निरीक्षण करते एसपी शामली

कुख्यात अपराधी रहे शारुख पठान गैंग के एक लाख के ईनामी को शामली पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। गैंग के दो सदस्य दंपति से बाइक लूटकर भाग रहे थे। रास्ते में पुलिस ने इनकी घेराबंदी कर ली। इसी दौरान दोनों ओर से चली गोलियों में शातिर शूटर फैसल पुत्र अकील की गोली लगने से मौत हो गई जबकि पुलिस की ओर से घायल हुए सिपाही दीपक को अस्पताल भर्ती कराया गया है।

दंपति से बाइक लूटकर भाग रहे थे दोनों ( Encounter )

एसपी शामली एनपी सिंह के अनुसार एसओजी और झिंझाना थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह यह एनकाउंटर हुआ है। भैया दूज की शाम को एक दंपति अपने बच्चों के साथ बाइक से घर लौट रहा था। सूचना मिली कि दो बदमाशों ने हथियारों के बल पर इनसे बाइक लूट ली है। सरेआम लूट की इस वारदात की सूचना पर क्षेत्र में नाकाबंदी कराई गई। लूट की घटना के कुछ देर बाद बाइक लूटकर भाग रहे दो बदमाशों की लोकेशन मिल गई। पुलिस ने इन्हे घेर लिया लेकिन खुद को घिरता हुआ देख इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया।

दोनों ओर से हुए फायरिंग में सिपाही दीपक को भी लगी गोली

इसके बाद दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक बदमाश गन्ने के खेत से फरार हो गया जबकि दूसरा गोली लगने से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। इसी दौरान एक सिपाही को गोली लगी। दोनों को घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने आरोपी लुटेरे बदमाश एक लाख के ईनामी फैसल पुत्र अकील हाल निवासी खादर वाला खालापार मुजफ्फरनगर और को मृत घोषित कर दिया। फैसल मूल रूप से मेरठ का रहने वाला था। इस दौरान पुलिस ने लूटी गई बाइक बरामद कर ली। घायल बदमाश के कब्जे से दो पिस्टल और कारतूस बरामद हुए।

संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी का शूटर था फैसल!

शामली पुलिस के अनुसार एनकाउंटर में मारा गया फैसल शार्प शूटर था। जिस गैंग के लिए काम करता था उसका कनेक्शन संजीव जीवा और मुख्यार अंसारी से था। फैसल मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा का शूटर रह चुका है। इनके मरने के बाद इस गैंग को मुजफ्फरनगर का शातिर अपराधी शाहरूख पठान संचालित कर रहा है। शाहरूख पठान को एसटीएफ ने ढेर कर दिया था। वर्ष 2015 में इसी गैंग ने रेलवे स्टेशन पर आसिफ जदा नाम के एक बदमाश को पुलिस कस्टडी में ही ढेर कर दिया था। फैसल पर पुलिस की ओर से एक लाख का ईनामी था।

ये भी पढ़ें

UP Crime : बुलेट से पटाखों की आवाज निकालने का विरोध किया तो पीट-पीटकर मार डाला!
सहारनपुर
amit saharanpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2025 08:04 am

Published on:

24 Oct 2025 07:21 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा इलाका, एक लाख इनामी खूंखार अपराधी को मार गिराया

बड़ी खबरें

View All

शामली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा इलाका, एक लाख इनामी खूंखार क्रिमिनल को एनकाउंटर में मार गिराया

Up news, shamli police
शामली

Diwali : इस दिवाली शामली में नहीं चला सकेंगे पटाखे, सामने आई बड़ी वजह

Diwali
शामली

पिता की मौत का बेटे ने लिया बदला; शख्स को मारी गोली, जानें पूरा मामला

crime scene
शामली

‘रोते हुए बोला – बेटा, हम सब मर जाएंगे… फिर पिता ने चार बच्चों संग यमुना नदी में लगा दी छलांग’

शामली

जाति आधारित रैलियों के प्रतिबंध पर भड़कीं सपा सांसद; कहा-ये सरकार का तानाशाही आदेश

UP Politics
शामली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.