गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा इलाका, एक लाख इनामी खूंखार अपराधी को मार गिराया

एनकाउंटर के बाद घटनास्थल का निरीक्षण करते एसपी शामली
कुख्यात अपराधी रहे शारुख पठान गैंग के एक लाख के ईनामी को शामली पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। गैंग के दो सदस्य दंपति से बाइक लूटकर भाग रहे थे। रास्ते में पुलिस ने इनकी घेराबंदी कर ली। इसी दौरान दोनों ओर से चली गोलियों में शातिर शूटर फैसल पुत्र अकील की गोली लगने से मौत हो गई जबकि पुलिस की ओर से घायल हुए सिपाही दीपक को अस्पताल भर्ती कराया गया है।
एसपी शामली एनपी सिंह के अनुसार एसओजी और झिंझाना थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह यह एनकाउंटर हुआ है। भैया दूज की शाम को एक दंपति अपने बच्चों के साथ बाइक से घर लौट रहा था। सूचना मिली कि दो बदमाशों ने हथियारों के बल पर इनसे बाइक लूट ली है। सरेआम लूट की इस वारदात की सूचना पर क्षेत्र में नाकाबंदी कराई गई। लूट की घटना के कुछ देर बाद बाइक लूटकर भाग रहे दो बदमाशों की लोकेशन मिल गई। पुलिस ने इन्हे घेर लिया लेकिन खुद को घिरता हुआ देख इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया।
इसके बाद दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक बदमाश गन्ने के खेत से फरार हो गया जबकि दूसरा गोली लगने से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। इसी दौरान एक सिपाही को गोली लगी। दोनों को घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने आरोपी लुटेरे बदमाश एक लाख के ईनामी फैसल पुत्र अकील हाल निवासी खादर वाला खालापार मुजफ्फरनगर और को मृत घोषित कर दिया। फैसल मूल रूप से मेरठ का रहने वाला था। इस दौरान पुलिस ने लूटी गई बाइक बरामद कर ली। घायल बदमाश के कब्जे से दो पिस्टल और कारतूस बरामद हुए।
शामली पुलिस के अनुसार एनकाउंटर में मारा गया फैसल शार्प शूटर था। जिस गैंग के लिए काम करता था उसका कनेक्शन संजीव जीवा और मुख्यार अंसारी से था। फैसल मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा का शूटर रह चुका है। इनके मरने के बाद इस गैंग को मुजफ्फरनगर का शातिर अपराधी शाहरूख पठान संचालित कर रहा है। शाहरूख पठान को एसटीएफ ने ढेर कर दिया था। वर्ष 2015 में इसी गैंग ने रेलवे स्टेशन पर आसिफ जदा नाम के एक बदमाश को पुलिस कस्टडी में ही ढेर कर दिया था। फैसल पर पुलिस की ओर से एक लाख का ईनामी था।
