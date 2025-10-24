गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा इलाका, एक लाख इनामी खूंखार अपराधी को मार गिराया

एसपी शामली एनपी सिंह के अनुसार एसओजी और झिंझाना थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह यह एनकाउंटर हुआ है। भैया दूज की शाम को एक दंपति अपने बच्चों के साथ बाइक से घर लौट रहा था। सूचना मिली कि दो बदमाशों ने हथियारों के बल पर इनसे बाइक लूट ली है। सरेआम लूट की इस वारदात की सूचना पर क्षेत्र में नाकाबंदी कराई गई। लूट की घटना के कुछ देर बाद बाइक लूटकर भाग रहे दो बदमाशों की लोकेशन मिल गई। पुलिस ने इन्हे घेर लिया लेकिन खुद को घिरता हुआ देख इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया।