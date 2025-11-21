ओह भाईसाहब! शादी का कार्ड ऐसा छपवाओ की जनता शॉक्ड हो जाए, किसान की बेटियों का वेडिंग कार्ड वायरल

गुर्जपुर गांव के अनवर राणा का कहना है कि बेटियों की शादी सिर्फ एक पारिवारिक उत्सव नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने का मौका भी है। 23 नवंबर को गाजियाबाद से दोनों बेटियों की बारात आएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। इसलिए वे शादी वाले दिन मुख्य मार्गों और स्थल पर बड़े-बड़े जागरूकता फ्लेक्स और होर्डिंग्स लगवाने की तैयारी कर रहे हैं। इन बोर्ड्स पर नशा मुक्ति, सुरक्षित ड्राइविंग और सामाजिक सुधार से जुड़े संदेश होंगे, ताकि हर मेहमान को सकारात्मक प्रेरणा मिल सके।