शामली

ओह भाईसाहब! शादी का कार्ड ऐसा छपवाओ की जनता शॉक्ड हो जाए, किसान की बेटियों का वेडिंग कार्ड वायरल

Viral Wedding Card: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अनोखा शादी का कार्ड लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। यूपी के एक किसान का यह कार्ड इतना दिलचस्प है कि जिसने भी देखा, बस देखते ही रह गया। कार्ड पर छपे मजेदार और अलग तरह के संदेश देखकर किसान की खूब तारीफ हो रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

शामली

image

Aman Pandey

Nov 21, 2025

Viral Wedding Card:

प्रतीकात्मक फोटो।

शामली के कांधला में एक किसान अनवर राणा की अनोखी पहल चर्चा में है। आमतौर पर शादी के कार्डों पर धार्मिक प्रतीक या शुभकामनाएं छपती हैं, लेकिन अनवर राणा ने अपनी दो बेटियों नगमा और जोया की शादी के निमंत्रण पत्र को समाज सुधार का माध्यम बना दिया। उन्होंने कार्ड पर दहेज प्रथा, नशाखोरी, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा, और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे महत्वपूर्ण संदेश छपवाए हैं। उनकी यह पहल क्षेत्र में खूब सराहना बटोर रही है। लोग इसे एक प्रेरणादायक कदम बता रहे हैं।

23 नवंबर को आएगी बारात

गुर्जपुर गांव के अनवर राणा का कहना है कि बेटियों की शादी सिर्फ एक पारिवारिक उत्सव नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने का मौका भी है। 23 नवंबर को गाजियाबाद से दोनों बेटियों की बारात आएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। इसलिए वे शादी वाले दिन मुख्य मार्गों और स्थल पर बड़े-बड़े जागरूकता फ्लेक्स और होर्डिंग्स लगवाने की तैयारी कर रहे हैं। इन बोर्ड्स पर नशा मुक्ति, सुरक्षित ड्राइविंग और सामाजिक सुधार से जुड़े संदेश होंगे, ताकि हर मेहमान को सकारात्मक प्रेरणा मिल सके।

पहल की खूब हो रही सराहना

इस समय प्रदेश में यातायात माह भी चल रहा है, ऐसे में अनवर राणा की पहल को स्थानीय लोगों के साथ-साथ पुलिस प्रशासन ने भी सराहा है। गांव में लोग उनके इस कदम को एक मिसाल बताते हुए कह रहे हैं कि अगर हर व्यक्ति शादी जैसे आयोजनों में जिम्मेदारी दिखाए, तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।

Updated on:

21 Nov 2025 12:00 pm

Published on:

21 Nov 2025 11:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / ओह भाईसाहब! शादी का कार्ड ऐसा छपवाओ की जनता शॉक्ड हो जाए, किसान की बेटियों का वेडिंग कार्ड वायरल

