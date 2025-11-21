ओह भाईसाहब! शादी का कार्ड ऐसा छपवाओ की जनता शॉक्ड हो जाए, किसान की बेटियों का वेडिंग कार्ड वायरल

प्रतीकात्मक फोटो।
शामली के कांधला में एक किसान अनवर राणा की अनोखी पहल चर्चा में है। आमतौर पर शादी के कार्डों पर धार्मिक प्रतीक या शुभकामनाएं छपती हैं, लेकिन अनवर राणा ने अपनी दो बेटियों नगमा और जोया की शादी के निमंत्रण पत्र को समाज सुधार का माध्यम बना दिया। उन्होंने कार्ड पर दहेज प्रथा, नशाखोरी, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा, और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे महत्वपूर्ण संदेश छपवाए हैं। उनकी यह पहल क्षेत्र में खूब सराहना बटोर रही है। लोग इसे एक प्रेरणादायक कदम बता रहे हैं।
गुर्जपुर गांव के अनवर राणा का कहना है कि बेटियों की शादी सिर्फ एक पारिवारिक उत्सव नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने का मौका भी है। 23 नवंबर को गाजियाबाद से दोनों बेटियों की बारात आएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। इसलिए वे शादी वाले दिन मुख्य मार्गों और स्थल पर बड़े-बड़े जागरूकता फ्लेक्स और होर्डिंग्स लगवाने की तैयारी कर रहे हैं। इन बोर्ड्स पर नशा मुक्ति, सुरक्षित ड्राइविंग और सामाजिक सुधार से जुड़े संदेश होंगे, ताकि हर मेहमान को सकारात्मक प्रेरणा मिल सके।
इस समय प्रदेश में यातायात माह भी चल रहा है, ऐसे में अनवर राणा की पहल को स्थानीय लोगों के साथ-साथ पुलिस प्रशासन ने भी सराहा है। गांव में लोग उनके इस कदम को एक मिसाल बताते हुए कह रहे हैं कि अगर हर व्यक्ति शादी जैसे आयोजनों में जिम्मेदारी दिखाए, तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।
