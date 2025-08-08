Shamli News: मैफरीन ने मेरठ के मुस्कान की तरह किया फुल प्रूफ प्लानिंग, प्रेमी के साथ मिलकर खेला खूनी खेल

Shamli News: शामली में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। जहां पत्नी के प्रेम प्रसंग के कारण हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस ने महज 11 घंटे में राजफाश कर दिया। मृतक शाहनवाज (28) की पत्नी मैफरीन का प्रेम संबंध उसके मौसेरे भाई तसव्वर से चल रहा था। और इसी वजह से दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उसे सीमेंट से भरकर नीले ड्रम में डाला गया था। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि दो फरार हैं। जिनकी तलाश जारी है।