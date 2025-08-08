Shamli News: मैफरीन ने मेरठ के मुस्कान की तरह किया फुल प्रूफ प्लानिंग, प्रेमी के साथ मिलकर खेला खूनी खेल

Shamli News: शामली में एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसमें हरियाणा के शाहनवाज की पत्नी मैफरीन और उसके प्रेमी तसव्वर ने मिलकर शाहनवाज को मारने की साजिश रची। दोनों ने एक साथ मिलकर शाहनवाज को रास्ते से हटाने का मन बनाया और कैराना-खुरगान मार्ग पर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी।
Shamli News: शामली में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। जहां पत्नी के प्रेम प्रसंग के कारण हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस ने महज 11 घंटे में राजफाश कर दिया। मृतक शाहनवाज (28) की पत्नी मैफरीन का प्रेम संबंध उसके मौसेरे भाई तसव्वर से चल रहा था। और इसी वजह से दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उसे सीमेंट से भरकर नीले ड्रम में डाला गया था। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि दो फरार हैं। जिनकी तलाश जारी है।
गुरुवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे शाहनवाज अपनी पत्नी मैफरीन के साथ बाइक पर सोनीपत के गांव झारागढ़ी से इस्सोपुर खुरगान जा रहा था। जहां उसकी पत्नी के रिश्तेदार की शादी थी। रास्ते में कैराना-खुरगान मार्ग पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने शाहनवाज को रोक लिया। चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रात तक हत्या के राजफाश को सुलझा लिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी मैफरीन और उसके प्रेमी तसव्वर को हिरासत में लिया है।
एसपी राम सेवक गौतम ने बताया कि शाहनवाज की पत्नी मैफरीन का प्रेम संबंध उसके मौसेरे भाई तसव्वर से चल रहा था। जिसे शाहनवाज ने जान लिया था। और उसने इस रिश्ते का विरोध किया था। इसी वजह से तसव्वर और उसकी प्रेमिका ने मिलकर शाहनवाज की हत्या की योजना बनाई। मैफरीन लगातार आरोपितों को अपनी लोकेशन देती रही। जिससे आरोपितों को हत्या का मौका मिला।
पुलिस ने तसव्वर और उसके साथी शोएब को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि दो अन्य आरोपित फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू, तमंचा और बाइक बरामद की है। शाहनवाज की शादी 2016 में हुई थी और उसके एक बेटा और एक बेटी हैं।