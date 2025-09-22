MP में यहां 1-2 रुपये के सिक्कों का चलन बंद, लोगों की बढ़ी परेशानी

एक-दो रुपए कीमत की तमाम सामग्रियां बाजार में उपलब्ध है, लेकिन विडंबना की बात यह है कि, इन एक-दो रुपए की सामग्री को खरीदने के लिए हमें अपनी जेब से पांच रुपए ही खर्च करने पड़ रहे है। 1 रुपए की माचिस हो या 1 रुपए वाली मिठी सुपारी या तो आपको आवश्यकता न होने पर भी पांच खरीदनी पड़ेगी या फिर 1 रुपये की सामग्री के पांच रुपए अदा करने पड़ेंगे। यही वजह है कि, आमजन व गरीब तबके के लोगों पर यह अघोषित व्यवस्था भारी पड़ रही है। (mp news)