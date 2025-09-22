वतन वापस लौटेगा ‘भारत का बेटा’, 13 साल से पाकिस्तान की जेल में है कैद

प्रसन्नजीत की बहन संघमित्रा बताती हैं कि उनका परिवार जिले के खैरलांजी का रहने वाला है। उनका भाई प्रसन्नजीत रंगारी पढ़ाई में तेज था और इसी वजह से उनके पिता ने कर्ज लेकर जबलपुर के खालसा कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजा था। पढ़ाई पूरी कर साल 2011 एमपी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में उसने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया, लेकिन अचानक ही उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी और वह घर छोडकर भाग गया था। इसके बाद करीब 8 माह महीने बिहार में रहकर फिर घर लौटा, लेकिन एक साल बाद जब वो फिर गायब हुआ, तो कभी नहीं लौटा है। (MP News)