Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बालाघाट

वतन वापस लौटेगा ‘भारत का बेटा’, 13 साल से पाकिस्तान की जेल में है कैद

MP News: 13 साल से लापता प्रसन्नजीत रंगारी पाकिस्तान में जीवित मिला। मानसिक सतुलन बिगड़ने से भटके युवक की खबर से परिवार की उम्मीदें जगीं, अब वतन वापसी का रास्ता खुलने लगा है।

बालाघाट

Akash Dewani

Sep 22, 2025

balaghat prasannjeet rangari india return pakistan jail mp news
balaghat prasannjeet rangari india return pakistan jail (फोटो- सोशल मीडिया)

Prasannjeet Rangari India Return: मानसिक संतुलन बिगड़ने से भटककर पाकिस्तान पहुंचे बालाघाट जिले के खैरलांजी जनपद क्षेत्र निवासी प्रसन्नजीत रंगारी के वतन वापसी का रास्ता साफ होते नजर आ रहा है। क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य विश्य देशमुख के पत्र व्यवहार का उन्हें पाकिस्तान से ईमेल के माध्यम से जवाब आया है। इसके बाद से परिजनों में प्रसन्नजीत के वापसी की उम्मीदें बढ़ गई है।

विक्रम देशमुख के अनुसार उन्होंने दिसंबर 2023 में ग्राम महकेपार पहुंचकर लापता प्रसन्नजीत की बहन संघमित्रा से मुलाकात कर उनके दावों को समझा और दस्तावेज देखेथे। वर्ष 2024 में विदेश मंत्रालय भारत सरकार से संचालित मदद पोर्टल पर लापता प्रसन्नजीत की भारत वापसी हेतु शिकायत दर्ज कराई थी। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP अजब है! हिंदी टीचरों के भरोसे अंग्रेजी मीडियम स्कूल, अबतक नहीं हुई भर्ती
नर्मदापुरम
hindi teachers running english medium schools narmadapuram mp news

पाकिस्तान ने ईमेल कर भेजी जानकारी

10 सितंबर 2025 को भारतीय उच्चायोग इस्लामाबाद पाकिस्तान से ईमेल के माध्यम से उन्हें सूचना दी गई कि प्रसन्नजीत रंगारी पाकिस्तान के लाहौर स्थित पंजाब इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में सुनील अद्यय के नाम से उपचार ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय उच्चायोग पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से प्रसन्नजीत की शीघ्र रिहाई और भारत प्रत्यावर्तन (वापसी) के लिए निरंतर बातचीत कर रहा है। अभी हाल ही में 2 सितंबर 2025 को प्रसन्नजीत की रिहाई का मुद्दा पाकिस्तानी पक्ष के समक्ष उठाया गया था। (MP News)

कैसे गायब हुआ प्रसन्नजीत

प्रसन्नजीत की बहन संघमित्रा बताती हैं कि उनका परिवार जिले के खैरलांजी का रहने वाला है। उनका भाई प्रसन्नजीत रंगारी पढ़ाई में तेज था और इसी वजह से उनके पिता ने कर्ज लेकर जबलपुर के खालसा कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजा था। पढ़ाई पूरी कर साल 2011 एमपी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में उसने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया, लेकिन अचानक ही उसकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी और वह घर छोडकर भाग गया था। इसके बाद करीब 8 माह महीने बिहार में रहकर फिर घर लौटा, लेकिन एक साल बाद जब वो फिर गायब हुआ, तो कभी नहीं लौटा है। (MP News)

लापता प्रसन्नजीत रंगारी

कैसे पहुंचा पाकिस्तान

संघमित्रा के अनुसार दिसंबर 2021 में अचानक उनके लिए फोन आया था। उन्हें पता चला कि उनका भाई प्रसन्नजीत पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद है। यह बात सुनकर वह स्तब्ध थी। ये फोन किसी कुलदीप सिंह ने उन्हें किया था जो लगभग दो दशक पाकिस्तान की जेल में बंद रहकर बाहर आया था। कुलदीप ने ही बताया था कि प्रसन्नजीत भी वहां बंद है। तब से लेकर अब तक बहन संघमित्रा अपने भाई को छुड़‌वाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। (MP News)

ई मेल से भारतीय नागरिक प्रसन्नजीत के पाकिस्तान में जीवित अवस्था में कैद रहने केएपरिजनों के दावे की पुष्टि होती है। संभवतः अब पाकिस्तानी कैद में बंद प्रसन्नजीत की रिहाई का रास्ता साफ होता दिखाई पड़ रहा है। - विक्रय देशमुख, पूर्व जिपं सदस्य बालाघाट

ये भी पढ़ें

इस जिले ने बनाया इतिहास, देश में पहला जिसने ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ का किया समर्थन, कांग्रेस ने दिखाए काले झंडे
रायसेन
raisen supports one nation one election congress protest mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Sept 2025 10:26 am

Published on:

22 Sept 2025 10:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Balaghat / वतन वापस लौटेगा ‘भारत का बेटा’, 13 साल से पाकिस्तान की जेल में है कैद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.