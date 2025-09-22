इस जिले ने बनाया इतिहास, देश में पहला जिसने ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ का किया समर्थन, कांग्रेस ने दिखाए काले झंडे

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के रविवार को नगर आगमन से लगभग एक घंटा पहले सागर तिराहा पर हाथों में काले झंडे लेकर पहुंचे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता आधा घंटे से अधिक समय तक नारेबाजी (congress protest) करते रहे। इसके बाद जब वे आगे बढ़े तो पुलिस ने पकड़कर क्जा वाहन में बिठा लिया और जेल की तरफ ले गई। कांग्रेस कार्यकर्ता नगर में पनी 32 करोड़ की सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री को काले झंडे दिखाने का प्रयास कर रहे थे।