रायसेन

इस जिले ने बनाया इतिहास, देश में पहला जिसने ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ का किया समर्थन, कांग्रेस ने दिखाए काले झंडे

One Nation One Election: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘एक देश-एक चुनाव’ पर बड़ा बयान दिया। जनप्रतिनिधियों ने समर्थन पत्र सौंपा, जबकि कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। (mp news)

रायसेन

Akash Dewani

Sep 22, 2025

raisen supports one nation one election congress protest mp news
raisen supports one nation one election congress protest (फोटो- सोशल मीडिया)

MP News: बार-बार चुनाव होने से देश की जनता को परेशानी होती है। सरकार पर खर्च का भारी बोझ पड़ता है, इसलिए 'एक देश एक चुनाव' (One Nation One Election) का प्रस्ताव सभी को स्वीकार होना चाहिए। यह बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने रविवार को वन परिसर में जिले के जनप्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कही।

जिले के सभी नगरीय निकाय, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और पंचायतो के प्रतिनिधियों ने एक देश एक चुनाव को अपने समर्थन पत्र चौहान सौपे। शिवराज ने कहा कि रायसेन देश का पहला जिला है, जिसने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। (mp news)

लग्जरी कार से उतरे कंप्यूटर बाबा, मांगी भीख, कहा- कुत्ते बेडरूम पहुंचे लेकिन गोमाता सड़क पर
अशोकनगर
computer baba protest gaumata raksha yatra cm house gherao mp news

स्कूली बच्चो ने बताए बार- बार चुनाव कराने के नुकसान

इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा देश में बार-बार चुनाव होने के नुकसान पर नाटक का मंचन कर संदेश दिया। कार्यक्रम में जिले भर से आए जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि देश में सिर्फ विधानसभा और लोकस‌भा चुनाव का खर्च करीब 5 लाख करोड़ के आसपास आता है, जो आगे बढ़कर 7 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा।

यही पैसा एक बार चुनाव कराकर बचाया जा सकता है। जो देश के विकास में काम आ सकता है। उन्होंने बताया कि बार-बार चुनाव होने और आचार संहिता लगने के कारण किस प्रकार आम जनता और सरकारी कर्मचारी परेशान होते है। उन्होंने कहा कि देशभर में इस अभियान को लेकर बड़ी सफलता मिल रही है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले समय में देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। (mp news)

पथ विक्रेताओं से संवाद चोदान महामाया चौक पर पथ

केंद्रीय मंत्री को दिखाने काले झंडे लेकर खड़े कांग्रेसियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
विक्रेताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि पथ विक्रेताओं के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना में प्रथम ऋण की सीमा बढ़ाकर अब 15 हजार और द्वितीय ऋण की सीमा बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं से योजना का लाभ लेने की अपील की। (mp news)

नमो वाटिका का किया शुभारंभ

चौहान ने सांची में वार्ड क्रमांक एक स्थित ऐतिहासिक पुरनिया तालाब पर विकसित नमो वाटिका का शुभारंभकिया। उन्होने बाटिका परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनकी नियमित देखभाल करें।

काले झंडे लेकर खड़े कांग्रेसियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के रविवार को नगर आगमन से लगभग एक घंटा पहले सागर तिराहा पर हाथों में काले झंडे लेकर पहुंचे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता आधा घंटे से अधिक समय तक नारेबाजी (congress protest) करते रहे। इसके बाद जब वे आगे बढ़े तो पुलिस ने पकड़कर क्जा वाहन में बिठा लिया और जेल की तरफ ले गई। कांग्रेस कार्यकर्ता नगर में पनी 32 करोड़ की सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री को काले झंडे दिखाने का प्रयास कर रहे थे।

लगभग 45 मिनट तक सागर तिराहा पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन और फिर गिरफ्तारी का घटनाक्रम चला। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल और वो वज्र वाहन तैनात रहे। शिवराज सिंह के आने से पहले ही कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि यह पूरा घटनाक्रम एक तय कार्यक्रम की तरह नजर आया। इससे पहले शुक्रवार को भी कांग्रेस ने सागर तिराहा पर प्रदर्शन कर सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को लेकर जनप्रतिनिधियों को घेरा था। (mp news)

BJP के कार्यक्रम में दिखा फरार तस्कर, नेताओं के साथ खिंचवाई फोटो, वीडियो भी वायरल
मंदसौर
Fugitive dodachura smuggler spotted BJP Seva Pakhwada event mandsaur mp news

