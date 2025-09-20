सांप ने मां को काटा बच्चे की हुई मौत ! मां सुरक्षित..जानें पूरा मामला

ग्राम जैनी निवासी धर्मेंद्र मीणा के मुताबिक कराहल गांव का रहने वाला रामअवतार आदिवासी और उसकी पत्नी कमलेश आदिवासी उसके खेत पर काम करते हैं। बीते रोज महिला कमलेश को खेत पर सांप ने डस लिया। जिसके बाद रामअवतार ने मेरे पास फोन किया। हम महिला को तेजाजी महाराज के पास ले गए, तो झाड़ा देने के बाद महिला ठीक हो गई। लेकिन उनके 10 माह के बच्चे को देखा तो वो बेहोश था। तब महिला ने बताया कि सांप के काटने के 15-20 मिनट बाद बच्चे को स्तनपान कर दूध पिलाया था। मीणा ने बताया कि हमने सोचा कि मां का दूध पीने से बच्चे के शरीर में जहर फैल गया तो हम उसे जिला अस्पताल लेकर आए। जहां उसका उपचार हुआ, लेकिन रात में मौत हो गई। धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि डॉक्टरों ने बच्चे के शरीर में जहर होने की बात की पुष्टि की है। जिसके बाद हमने उसका पोस्टमॉर्टम भी कराया है।