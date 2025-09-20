Patrika LogoSwitch to English

श्योपुर

सांप ने मां को काटा बच्चे की हुई मौत ! मां सुरक्षित..जानें पूरा मामला

mp news: सांप के काटने के बाद महिला ने 10 महीने के अपने मासूम बच्चे को स्तनपान कराया था जिसके बाद उसकी मौत हो गई, डॉक्टर कह रहे दूध पिलाने के कारण बच्चे की मौत की संभावना नहीं...।

श्योपुर

Shailendra Sharma

Sep 20, 2025

sheopur
After Snake Bite Mother Breastfeed Child Suspicious Death (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला को सांप ने काट लिया, सांप के डसने के 15-20 मिनट बाद महिला ने अपने मासूम बच्चे को स्तनपान कराया तो बच्चे की मौत हो गई। हालांकि डॉक्टर इस तरह की संभावना से इंकार कर रहे हैं और बच्चे को भी सांप के काटने की संभावना जता रहे हैं। लेकिन परिजनों ने इस तरह का दावा किया है। मामले में दावा ये भी है कि सर्पदंश के बाद महिला की झाड़फूंक के बाद जान बच गई। वहीं सोशल मीडिया पर भी बसपा नेता बिहारी सिंह सोलंकी ने इस तरह की पोस्ट की, जिसके बाद मामला चर्चा का विषय बन गया।

स्तनपान कराने के बाद बच्चे की मौत !

ग्राम जैनी निवासी धर्मेंद्र मीणा के मुताबिक कराहल गांव का रहने वाला रामअवतार आदिवासी और उसकी पत्नी कमलेश आदिवासी उसके खेत पर काम करते हैं। बीते रोज महिला कमलेश को खेत पर सांप ने डस लिया। जिसके बाद रामअवतार ने मेरे पास फोन किया। हम महिला को तेजाजी महाराज के पास ले गए, तो झाड़ा देने के बाद महिला ठीक हो गई। लेकिन उनके 10 माह के बच्चे को देखा तो वो बेहोश था। तब महिला ने बताया कि सांप के काटने के 15-20 मिनट बाद बच्चे को स्तनपान कर दूध पिलाया था। मीणा ने बताया कि हमने सोचा कि मां का दूध पीने से बच्चे के शरीर में जहर फैल गया तो हम उसे जिला अस्पताल लेकर आए। जहां उसका उपचार हुआ, लेकिन रात में मौत हो गई। धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि डॉक्टरों ने बच्चे के शरीर में जहर होने की बात की पुष्टि की है। जिसके बाद हमने उसका पोस्टमॉर्टम भी कराया है।

Published on:

20 Sept 2025 04:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / सांप ने मां को काटा बच्चे की हुई मौत ! मां सुरक्षित..जानें पूरा मामला

