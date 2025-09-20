सांप ने मां को काटा बच्चे की हुई मौत ! मां सुरक्षित..जानें पूरा मामला

mp news: मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला को सांप ने काट लिया, सांप के डसने के 15-20 मिनट बाद महिला ने अपने मासूम बच्चे को स्तनपान कराया तो बच्चे की मौत हो गई। हालांकि डॉक्टर इस तरह की संभावना से इंकार कर रहे हैं और बच्चे को भी सांप के काटने की संभावना जता रहे हैं। लेकिन परिजनों ने इस तरह का दावा किया है। मामले में दावा ये भी है कि सर्पदंश के बाद महिला की झाड़फूंक के बाद जान बच गई। वहीं सोशल मीडिया पर भी बसपा नेता बिहारी सिंह सोलंकी ने इस तरह की पोस्ट की, जिसके बाद मामला चर्चा का विषय बन गया।
ग्राम जैनी निवासी धर्मेंद्र मीणा के मुताबिक कराहल गांव का रहने वाला रामअवतार आदिवासी और उसकी पत्नी कमलेश आदिवासी उसके खेत पर काम करते हैं। बीते रोज महिला कमलेश को खेत पर सांप ने डस लिया। जिसके बाद रामअवतार ने मेरे पास फोन किया। हम महिला को तेजाजी महाराज के पास ले गए, तो झाड़ा देने के बाद महिला ठीक हो गई। लेकिन उनके 10 माह के बच्चे को देखा तो वो बेहोश था। तब महिला ने बताया कि सांप के काटने के 15-20 मिनट बाद बच्चे को स्तनपान कर दूध पिलाया था। मीणा ने बताया कि हमने सोचा कि मां का दूध पीने से बच्चे के शरीर में जहर फैल गया तो हम उसे जिला अस्पताल लेकर आए। जहां उसका उपचार हुआ, लेकिन रात में मौत हो गई। धर्मेंद्र मीणा ने बताया कि डॉक्टरों ने बच्चे के शरीर में जहर होने की बात की पुष्टि की है। जिसके बाद हमने उसका पोस्टमॉर्टम भी कराया है।
इस पूरे मामले पर जिला अस्पताल में बच्चे का उपचार करने वाले शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ.संजय मंगल कहते हैं कि जांच में बच्चे के शरीर में जहर के लक्षण तो मिले हैं, लेकिन मां के दूध से बच्चे में जहर फैलना संभव नहीं है। हो सकता है झोपड़ी में ही बच्चे को भी सांप ने डस लिया हो, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं गया हो, बाकी तो परिजन ही बता सकते हैं। पुलिस ने बच्चे की मौत होने की सूचना मिलने के बाद मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।