Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

डिंडोरी

एमपी में एक और रिश्वतखोर पटवारी रंगेहाथ पकड़ाया..

mp news: जमीन नामांतरण के बदले पटवारी ने मांगी थी रिश्वत, EOW ने रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा...

डिंडोरी

Shailendra Sharma

Sep 19, 2025

dindori
eow team caught patwari red handed taking bribe 4000 Rs

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त व EOW रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले का है जहां एक रिश्वतखोर पटवारी को रिश्वत लेते हुए EOW की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है। पटवारी के खिलाफ एक किसान ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी।

किसान से रिश्वत मांग रहा था पटवारी

डिंडौरी जिला मुख्यालय में पदस्थ पटवारी रामकिशोर चावले को शुक्रवार को EOW की टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा है। रिश्वतखोर पटवारी रामकिशोर चावले के खिलाफ कोहका गांव के रहने वाले किसान राजाराम बिलागर ने रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। किसान राजाराम बिलागर की जमीन का नामांतरण होना था इसके लिए जब वो पटवारी रामकिशोर के पास पहुंचा तो उसने नामांतरण के एवज में 4 हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत किसान ने EOW में 11 सितंबर को दर्ज कराई थी।

ये भी पढ़ें

लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़ा तो मुरझा गया प्रिंसिपल मैडम का चेहरा, बोलीं- गलती हो गई..
इंदौर
indore

रिश्वत लेते पकड़ाया पटवारी

किसान की शिकायत पर EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण संगठन) ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर शुक्रवार 19 सितंबर को जाल बिछाकर रिश्वतखोर पटवारी को रंगेहाथों पकड़ लिया। EOW की 12 सदस्यीय टीम ने जाल बिछाया और किसान राजाराम को रिश्वत के चार हजार रूपये देने के लिए पटवारी रामकिशोर के पास भेजा। जिला मुख्यालय के पुरानी बस्ती क्षेत्र में सुबह करीब 10 बजे जैसे ही रिश्वत की रकम पटवारी रामकिशोर चावले ने ली तो उसे रंगेहाथों पकड़ा गया।

ये भी पढ़ें

1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ाई शिक्षक-चपरासी की जोड़ी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई…
टीकमगढ़
tikamgarh

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Sept 2025 06:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dindori / एमपी में एक और रिश्वतखोर पटवारी रंगेहाथ पकड़ाया..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.