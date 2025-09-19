एमपी में एक और रिश्वतखोर पटवारी रंगेहाथ पकड़ाया..

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त व EOW रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले का है जहां एक रिश्वतखोर पटवारी को रिश्वत लेते हुए EOW की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है। पटवारी के खिलाफ एक किसान ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी।
डिंडौरी जिला मुख्यालय में पदस्थ पटवारी रामकिशोर चावले को शुक्रवार को EOW की टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा है। रिश्वतखोर पटवारी रामकिशोर चावले के खिलाफ कोहका गांव के रहने वाले किसान राजाराम बिलागर ने रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। किसान राजाराम बिलागर की जमीन का नामांतरण होना था इसके लिए जब वो पटवारी रामकिशोर के पास पहुंचा तो उसने नामांतरण के एवज में 4 हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत किसान ने EOW में 11 सितंबर को दर्ज कराई थी।
किसान की शिकायत पर EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण संगठन) ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर शुक्रवार 19 सितंबर को जाल बिछाकर रिश्वतखोर पटवारी को रंगेहाथों पकड़ लिया। EOW की 12 सदस्यीय टीम ने जाल बिछाया और किसान राजाराम को रिश्वत के चार हजार रूपये देने के लिए पटवारी रामकिशोर के पास भेजा। जिला मुख्यालय के पुरानी बस्ती क्षेत्र में सुबह करीब 10 बजे जैसे ही रिश्वत की रकम पटवारी रामकिशोर चावले ने ली तो उसे रंगेहाथों पकड़ा गया।