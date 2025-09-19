एमपी में एक और रिश्वतखोर पटवारी रंगेहाथ पकड़ाया..

किसान की शिकायत पर EOW (आर्थिक अपराध अन्वेषण संगठन) ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर शुक्रवार 19 सितंबर को जाल बिछाकर रिश्वतखोर पटवारी को रंगेहाथों पकड़ लिया। EOW की 12 सदस्यीय टीम ने जाल बिछाया और किसान राजाराम को रिश्वत के चार हजार रूपये देने के लिए पटवारी रामकिशोर के पास भेजा। जिला मुख्यालय के पुरानी बस्ती क्षेत्र में सुबह करीब 10 बजे जैसे ही रिश्वत की रकम पटवारी रामकिशोर चावले ने ली तो उसे रंगेहाथों पकड़ा गया।