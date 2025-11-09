कागज में भोजन पर गरमाई सियासत, राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो स्टील की थाली में खाना खा गए नेता-अफसर

कागज में भोजन पर गरमाई सियासत (Photo Source- Patrika)
Politics Heats Up Over Paper Food : मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के विजयपुर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक हुल्लपुर में बच्चों को कागज के टुकड़ों पर मध्याह्न भोजन पर परोसने का मामले में अब सियासत भी गरमा गई है। स्थिति ये है कि, मुद्दा न सिर्फ प्रदेशस्तरीय राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है, जिसके चलते शनिवार को मध्य प्रदेश में पचमढ़ी के दौरे पर आए लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुबह ही एक्स (ट्वीट) पर हुल्लपुर की घटना का वीडियो पोस्ट कर भाजपा सरकार को घेर लिया।
हालांकि, इस मामले में जिला प्रशासन पहले ही कार्रवाई कर चुका है, लेकिन राहुल गांधी की ट्वीट के बाद सियासत गरमाई तो सब कुछ अच्छा दिखाने के लिए शनिवार की दोपहर को प्रशासनिक अफसर और नेता हुल्लपुर पहुंचे और बच्चों के साथ बैठकर थाली में सब्जी-पुड़ी खाते नजर आए।
राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को मध्य प्रदेश आए हैं। लेकिन, एमपी पहुंचने से पहले ही उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि, 'आज मध्य प्रदेश जा रहा हूं और ये खबर देखी कि, वहां बच्चों के मिड-डे मील अखबार में परोसा जा रहा है। वहां 20 साल से ज्यादा से बीजेपी की सरकार है और बच्चों की थाली तक चुरा ली गई है।'
राहुल गांधी की इस पोस्ट के बाद प्रदेश की राजनीति में बवाल बढ़ गया, लिहाजा शनिवार दोपहर को स्कूल में मध्याह्न भोजन की बेहतर व्यवस्था दिखाने के लिए पूर्व मंत्री रामनिवास रावत और एसडीएम विजयपुर अभिषेक मिश्र बच्चों के संग बैठकर थाली में खाना खाते नजर आए। खास बात ये है कि, 2 दिन पहले यहां से स्वसहायता समूह का अनुबंध निरस्त हो गया, लिहाजा अब मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी शाला प्रबंधन समिति को दी गई है और शनिवार को समिति द्वारा ही भोजन बनाया गया और थाली में पुड़ी भी नजर आई।
शासकीय प्राथमिक विद्यालय हुल्लपुर में बच्चों को मध्याह्न भोजन थाली के बजाय कागज के टुकड़ों में परोसा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, वहीं पत्रिका ने भी अपने 6 नवंबर के अंक में प्रमुखता से उठाया। यही वजह है कि कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर पहले तो स्कूल में खाना बनाने वाले स्वसहायता समूह को हटाकर उसका अनुबंधन निरस्त कर दिया गया, वहीं उसके बाद शाला प्रभारी भोगीराम धाकड़ को भी निलंबित कर दिया गया और बीआरसी व सीएसी को भी नोटिस जारी किया गया।
