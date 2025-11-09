कागज में भोजन पर गरमाई सियासत, राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो स्टील की थाली में खाना खा गए नेता-अफसर

Politics Heats Up Over Paper Food : मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के विजयपुर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक हुल्लपुर में बच्चों को कागज के टुकड़ों पर मध्याह्न भोजन पर परोसने का मामले में अब सियासत भी गरमा गई है। स्थिति ये है कि, मुद्दा न सिर्फ प्रदेशस्तरीय राजनीति में बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है, जिसके चलते शनिवार को मध्य प्रदेश में पचमढ़ी के दौरे पर आए लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सुबह ही एक्स (ट्वीट) पर हुल्लपुर की घटना का वीडियो पोस्ट कर भाजपा सरकार को घेर लिया।