एमपी में बांध के बीच में पहुंच गए विधायक, पानी में डूबकर किया जल सत्याग्रह

Babu Jandel- मध्यप्रदेश में इस बार अति बारिश और खराब मौसम के कारण कई ​इलाकों में फसल बर्बाद हुई है। प्रदेश में खरीफ की दोनों प्रमुख फसलें- धान और सोयाबीन बुरी तरह प्रभावित हुईं। फसल खराब हो जाने से किसानों का खासा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की जा रही है। इसके लिए किसान आंदोलनों, प्रदर्शनों पर उतर आए हैं। प्रदेश के श्योपुर में भी धान की फसल के मुआवजे की मांग की जा रही है। किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए कांग्रेस आंदोलन कर रही है। इसके अंतर्गत श्योपुर के विधायक बाबू जंडेल ने जल सत्याग्रह किया। वे बंजारा डैम के बीच पहुंच गए और नदी के पानी में खड़े होकर धान का मुआवजा मांगा।