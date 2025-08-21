गरीबों की गुमटियां तोड़ी लेकिन अमीरों के कब्जे पर चुप्पी, कांग्रेस विधायकों संग दुकानदारों ने नपा CMO को घेरा

इस दौरान गुमटियां, ठेले लगाने वाले लोगों ने कहा कि हम लोग प्रतिदिन चंद रुपए कमाने वाले हैं और अतिक्रमण के नाम पर हमें ही परेशान किया जाता है। जबकि शहर कई जगह अमीरों और नेताओं के अतिक्रमण हो रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको केवल गरीबों की गुमटियां ही नजर आ रही है। इस दौरान पूर्व नपाध्यक्ष दौलतराम गुप्ता और सीएमओ यादव के बीच भी तीखी बहस हुई। पूर्व नपाध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि हम गरीबों की गुमटियां नहीं हटने देंगे, आप पहले बाजारों में बड़े लोगों के अतिक्रमण हटाओ। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मांगीलाल फौजी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। (MP News)