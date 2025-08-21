गरीबों की गुमटियां तोड़ी लेकिन अमीरों के कब्जे पर चुप्पी, कांग्रेस विधायकों संग दुकानदारों ने नपा CMO को घेरा

protest over shops demolition: मध्य प्रदेश के श्योपुर शहर के शिवपुरी रोड पर मंगलवार को नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हटाई गुमटियां और अस्थाई दुकानों के विरोध में बुधवार की शाम को दुकानदारों ने नगरपालिका में हंगामा कर दिया। यही नहीं कांग्रेस के दोनों विधायकों संग पहुंचे कांग्रेस नेताओं और लोगों ने नगरपालिका सीएमओ राधेरमण यादव को न केवल घेर लिया, बल्कि जमकर खरी-खोटी भी सुनाई।
इस दौरान लोगों ने सीएमओ से कहा कि साहब, आपने हम गरीबों की गुमटियां तो अतिक्रमण के नाम पर हटा दी, लेकिन श्योपुर शहर में तो अमीरों और नेताओं ने नालों तक पर बिल्डिंगें तान रखी है, उन्हें भी हटाओगे या केवल गरीबों पर ही अन्याय करोगे। हालांकि इस दौरान सीएमओ ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को कलेक्टर का आदेश बताते हुए पल्ला झाडले की कोशिश की, लेकिन कांग्रेसी नेताओं और दुकानदारों ने उन्हें जमकर आड़े हाथ लिया। (MP News)
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में गरीबों को ही निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के श्योपुर विधायक बाबू जंडेल (MLA Babu Jandel) और विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा (MLA Mukesh Malhotra) के संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेसी नेता और दुकानदार नगरपालिका पहुंचे। इस दौरान पहले तो नगरपालिका के बाहर जमकर हंगामा किया, उसके बाद सीएमओ राधेरमण यादव को चेंबर से बाहर बुलाकर खूब खरी खोटी सुनाई।
इस दौरान गुमटियां, ठेले लगाने वाले लोगों ने कहा कि हम लोग प्रतिदिन चंद रुपए कमाने वाले हैं और अतिक्रमण के नाम पर हमें ही परेशान किया जाता है। जबकि शहर कई जगह अमीरों और नेताओं के अतिक्रमण हो रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको केवल गरीबों की गुमटियां ही नजर आ रही है। इस दौरान पूर्व नपाध्यक्ष दौलतराम गुप्ता और सीएमओ यादव के बीच भी तीखी बहस हुई। पूर्व नपाध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि हम गरीबों की गुमटियां नहीं हटने देंगे, आप पहले बाजारों में बड़े लोगों के अतिक्रमण हटाओ। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मांगीलाल फौजी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। (MP News)
शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगरपालिका यदा-कदा ही करती है, लेकिन जब भी कार्रवाई होती है, उसमें सबसे पहले गुमटी-ठेले वाले ही निशाने पर होते हैं और दो दिन में कार्रवाई ठप पड़ जाती है। यही वजह है कि हमेशा नपा की कार्रवाई पर सवाल खड़े होते रहते हैं कि ये रसूखदारों पर मेहरबानी दिखाते हैं।
बहरहाल, शहर में रसूखदारों के अतिक्रमण की स्थिति ये है कि मुख्य बाजार में जहां सब्जी मंडी गली के पास और पोस्टऑफिस के पास की दुकानों पर 2-2 लेयर में बाइकें खड़ी होती है। वहीं पाली रोड, शिवपुरी रोड, बड़ौदा रोड आदि क्षेत्रों में रसूखदारों ने नालों पर ही कब्जा किया हुआ और थड़े बनाकर पक्का अतिक्रमण कर लिया है। इसके साथ ही अन्य जगह भी कई रसूखदारों के अतिक्रमण हैं। (protest over shops demolition)