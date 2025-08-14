अज्ञात बीमारी का प्रकोप….. दो दर्जन से अधिक मौतें दर्ज, मचा हड़कंप

MP News- श्योपुर के विजयपुर में बारिश के सीजन में समय पर पशुओं का वैक्सीनेशन नहीं हो पाने के चलते अज्ञात बीमारी से दो गांव में दो दर्जन से अधिक भैसों की मौत हो गई है, इस घटना से पशुपालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया गया है कि, विजयपुर क्षेत्र के दो दर्जन से ज्यादा गांवों में करीब एक सैकड़ा से ज्यादा पशुओं में अज्ञात बीमारी (Mystery Disease) फैल गई है, जिसके जिसके चलते एक सप्ताह के अंदर ही दो गांवों के बीच दो दर्जन से अधिक भैसों की मौत होना बताई जा रही है।