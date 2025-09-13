20 करोड़ में बना डैम नदी में बहा, कीमती मशीनों के साथ 5 कि.मी लंबी नहर भी चोरी, जिम्मेदार बेखबर

कोलारस विधानसभा में स्थित बदरवास तहसील की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत बिजरोनी समेत 3 गांवों की 470 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की समस्या दूर करने के लिए जो सिंचाई परियोजना अमल में लाई गई जो बनकर तैयार भी हो चुकी थी और इसपर करोड़ों रुपए खर्च भी हो चुके थे, वो सभी अब जिम्मेदारों के लापरवाह रवैय्ये की भेंट चढ़ गया है। बता दें कि, क्षेत्र से गुजरने वाली सिंध नदी पर 20 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ डेम लोगों को फायदा पहुंचाने से पहले ही टूटकर नदी में समा चुका है। वहीं, वहीं बिजली निर्माण से लेकर सिंचाई के इस्तेमाल में आने वाली बेशकीमती मशीने भी गायब हैं। यही नहीं, करीब पांच किलोमीटर दूर तक के खेतों में सिचाई के इस्तेमाल में लाने वाले पानी के लिए बनी नहर तक गायब हो चुकी है।